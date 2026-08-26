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與子通話用Discord網驚呼「好潮」 陳幸妤：LINE照片都不見我受不了

記者袁志豪／台南即時報導
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網友發現母子間談話使用的是年輕族群愛用的通訊軟體Discord，驚呼「好潮」，陳...
網友發現母子間談話使用的是年輕族群愛用的通訊軟體Discord，驚呼「好潮」，陳幸妤今天上午說「因為LINE讓我受不了」。(記者袁志豪／攝影)

前總統陳水扁的女兒陳幸妤及趙建銘離婚風波持續延燒，昨天陳幸妤提供跟二兒子的對話指出趙懷疑兒子傳給阿嬤的文字是不是她代寫；眼尖網友卻發現，母子間談話使用的是年輕族群愛用的通訊軟體Discord，驚呼「好潮」，陳幸妤今天上午說「因為LINE讓我受不了」。

本月21日，陳幸妤出示二兒子趙翊廷與趙建銘母親的對話提到「阿嬤好，媽媽想說他不是要惡意去攻擊傷害爸爸」，相關訊息卻被被趙建銘質問兒子「是不是陳幸妤代寫，不然就是AI寫的」，昨天陳幸妤再出示她跟二兒子的對話，網友發現母子間使用的是通訊軟體Discord，群組名稱還取名為「巨砲」。

對於網友驚呼陳幸妤「很跟得上潮流」，陳幸妤今天說「我真的不知道那個很潮，那是因為LINE每次只要換手機，或是時間過久了，前面的照片會不見，然後我就跟兒子說『LINE 我這樣實在受不了，前面的照片都不見，每次備份都只剩文字對話』，我兒子就說『沒有人在用 LINE 啦』」。

陳幸妤與兒子們對話使年輕族群愛用的通訊軟體Discord，讓網友驚呼「好潮」。(...
陳幸妤與兒子們對話使年輕族群愛用的通訊軟體Discord，讓網友驚呼「好潮」。(圖／陳幸妤提供)

陳幸妤指出，「兒子說『我們都沒在用LINE』，我LINE打給兒子，他們也都沒接，兒子說『我們現在都用Discord』，我就叫他們幫我設好，因為我只是希望說照片可以留著，不要不見，然後備份的時候可以自動備過去，LINE備份就很麻煩嘛，換個手機，我們每次換手機都失敗，都會資料不見」。

至於父親陳水扁最近都在threads發布陳幸妤跟趙建銘的相關貼文，陳幸妤說「爸爸就是想蹭一個梗啊，像黃偉哲市長跑去戶政，我本來也以為是別人在那邊亂搞的，不知道是真的，我說『哇，市長也這麼、這麼蹭，跟得上新聞八卦』。」

精華 FAQ

  • 她說自己受不了LINE換手機後前面的照片常消失，備份也常只剩文字對話，換機時還經常失敗，所以在兒子建議下改用Discord，主要是為了保留照片與訊息。

  • 因為她與二兒子聊天用的是年輕族群常用的Discord，群組名稱還取名為「巨砲」，被網友發現後覺得很新潮，因此引發不少討論與驚呼。

  • 她認為父親是在「蹭一個梗」，像是跟著時事話題一起玩，並表示自己原本也以為某些貼文只是網路亂搞，後來才知道是真的，覺得很會跟新聞八卦。

LINE 陳水扁

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