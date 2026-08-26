悼桃莉芭頓 紐約帝國大廈亮「粉紅燈」選在晚上9點25分致意

紐約帝國大廈點亮粉紅色燈光，悼念80歲辭世的鄉村音樂傳奇桃莉芭頓。(路透)

紐約帝國大廈8月25日晚間點亮「粉紅閃耀」燈光，悼念當天以80歲辭世的鄉村音樂傳奇桃莉芭頓 （Dolly Parton）。大樓特別選在晚間9時25分點燈，向桃莉芭頓經典電影及同名歌曲「9 to 5」致敬。

帝國大廈官方Instagram帳號在桃莉芭頓死訊傳出後宣布，當晚9時25分將以「粉紅閃耀」點亮大樓。官方表示：「桃莉是全球文化偶像，長達70年的職業生涯影響了數代歌迷。」官方也指出，除了娛樂事業之外，桃莉芭頓透過「多莉伍德基金會」（Dollywood Foundation）及「想像圖書館」（Imagination Library）留下重要的慈善遺產 ，已為全球兒童提供數億本書籍。

帝國大廈在晚間9時25分亮起粉紅燈光後，官方Instagram隨即分享現場照片，並寫道：「今晚9時25分，我們一起慶祝桃莉與她留下的傳奇。」

這個時間也特別呼應桃莉芭頓1980年主演的職場喜劇電影「9 to 5」，以及她演唱的同名熱門歌曲。

桃莉芭頓逝世後，各界悼念聲不斷，包括她在「9 to 5」的合作演員莉莉・湯姆琳（Lily Tomlin）與珍芳達（Jane Fonda）。湯姆琳在Instagram分享兩人1980年電影首映會的合照，寫下：「無語……💔」

桃莉芭頓的宣傳團隊則向「Page Six」透露，依照她生前要求，葬禮將採「小型、僅限直系家人的私人儀式」。

田納西州納什維爾紀念橋（Korean War Veterans Bridge）點亮粉紅色燈光，悼念鄉村音樂傳奇桃莉芭頓。(美聯社)

納什維爾大都會法院大樓（Nashville Metropolitan Courthouse）點亮粉紅色燈光，悼念鄉村音樂傳奇桃莉芭頓。(美聯社)