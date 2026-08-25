「最美李莫愁」61歲雪梨自爆酒癮險死 一度窮到剩20港元

雪梨曾在1995年古天樂版本的「神鵰俠侶」》中飾演李莫愁，更獲封「最美李莫愁」。（視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 雪梨自曝曾沉迷酒精，因心血管手術才驚覺險死。

雪梨自曝曾沉迷酒精，因心血管手術才驚覺險死。 重點二： 疫情期間她窮到只剩20港元，仍拒絕依賴子女供養。

疫情期間她窮到只剩20港元，仍拒絕依賴子女供養。 重點三：她曾做餐廳和工廠工作，強調有手有腳不怕重頭來。

現年61歲的女星雪梨（本名嚴慧明），90年代在TVB有不少令人留下深刻印象的角色，包括「天龍八部」康敏、「尋秦記」雅夫人，而參演95年版「神鵰俠侶」，更獲封「最美李莫愁」。童星出身的她出道即迎來事業巔峰，卻因錯愛有婦之夫改寫一生。

近日雪梨接受傳媒專訪，罕有剖白大半生心結，更自爆曾染上嚴重酒癮，直至緊急做心血管手術險死才徹底醒覺，幸好身體無大礙，現在精神飽滿。疫情 期間，更窮得只剩20港元(約2.5美元)，曾做餐廳工作，拒絕靠子女供養。

香港 01報導，雪梨於14歲出道，星途原本一片光明。在80年代，她曾與國際影星波姬小絲一同當選日本「每周最受歡迎外國女星」，1982年更獲「Road Show」電影雜誌評選為全球最受歡迎女星前十位。她首部劇集「親情」已夥拍周潤發合作。可惜，她在拍戲時戀上已婚武俠巨星徐少強，更不顧親姊米雪極力反對。17歲時，她為男方誕下一子，其後再生一女，最終卻遭拋棄，從此改寫命運，踏上獨力撫養子女的單親媽之路。

早年獨力撫養一對子女，加上情路坎坷，令雪梨一度以酒精麻醉自己，過著日夜顛倒的酗酒生活。直到身體發出最後通牒，她因突發心臟問題被緊急送院做心血管手術。經歷生死邊緣，她猶有餘悸：「我以為我做手術時就死了。」加上驗出有酒精肝及高血壓等問題，終令她決心自救：「現在不是戒酒，是停酒。」

61歲雪梨自爆曾患酒癮險死，曾接受心血管手術，幸好現在身體無大礙，精神飽滿。（取材自小紅書）

這些年來，雪梨熬過不少經濟低谷。早幾年疫情致演藝工作停擺，她最落魄時只剩20港元，但堅拒坐以待斃：「我的錢包只剩下20元，我都是這樣過，不算艱難；就吃即食麵，有什麼所謂？」

她放下藝人光環，曾在坪洲碼頭食肆做了八個月餐廳工作，又做過工廠包裝，甚至考定保安牌。面對食客認出，她大方笑著道謝，深信工作無分貴賤。

她坦言多次「遇人不淑」，但她不屑用「後悔」來形容人生：「後什麼悔？早知道會後悔的，我不會做，是不是？怎麼後悔呢？都做了。」如今兒子徐偉棟和女兒徐頴堃已長大成人，她從未要求子女供養，只望他們能財政獨立。不想成為下一代負擔的她霸氣直言：「我有手有腳，做什麼都可以，掃街也可以。」現時定居坪洲的她，閒時與好友相聚，終於找回內心的平靜。