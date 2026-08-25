脖子痠、頻打噴嚏竟是枕頭惹的禍 出現這些警訊代表該丟了

枕頭容易孳生細菌和塵蟎，專家建議依照使用的材質決定更換時間，例如記憶枕和泡棉枕應每二至三年更換一次。枕頭示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Kin Shing Lai）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 枕頭一般建議1至2年更換，材質不同壽命也不同。

枕頭一般建議1至2年更換，材質不同壽命也不同。 重點二： 脖子肩膀疼痛、變形扁塌，都是枕頭該換警訊。

脖子肩膀疼痛、變形扁塌，都是枕頭該換警訊。 重點三：多數枕頭可每幾個月清洗，記憶枕和乳膠枕需特別保養。

枕頭幾乎是每個人每天都會用到的物品，因此清潔非常重要，定期清潔更是保持整體健康的重要一步。Southern Living報導，專家建議枕頭一般應每隔一至兩年更換一次，不同材質的枕頭更換的時間不一樣，若不打算更換，也建議每隔幾個月清洗一次。

皮膚科醫師霍爾曼（Jennifer Holman）說，枕頭通常每隔一至兩年就應更換，有些材質的枕頭可使用的時間比較久，例如高品質的記憶枕就能用得比人工羽絨枕久。

記憶枕和泡棉枕應每二至三年更換一次，乳膠枕則是每二至四年更換，但合成乳膠枕頭的耐用性可能不如天然乳膠枕頭。

人工羽絨枕或羽絨枕應一至三年更換一次，或當枕頭對折後不再彈回時就該更換，人工羽絨枕的使用壽命通常較短，需要一至二年更換一次。

聚酯纖維枕的價錢會比其他類型的枕頭便宜，但也是耐用性最差的，需要每半年至兩年更換。

枕頭和枕頭套相同，容易孳生細菌、塵蟎和睡覺時掉落的皮膚細胞。霍爾曼說，枕頭還能在睡覺時支撐頸部和背部，對於減少白天的疼痛和錯位非常重要。除了支撐和矯正的問題外，不乾淨的枕頭和未清洗的枕頭套一樣，會導致類似的皮膚刺激。

霍爾曼說，若枕頭出現以下情況就表示該換了。首先是起床後脖子、肩膀或頭會痛，這代表枕頭已無法在睡覺時為頸部和背部提供適當支撐。其次是枕頭不再是原本的形狀，變得扁平或凹凸不平，拍打後很快塌陷。若枕頭出現汙漬或異味，或睡過的人出現皮膚刺激、打噴嚏或發癢，也代表該換了。

若還沒到該換枕頭的時間，在家清潔也是不錯的選擇。大多數的枕頭，包括羽絨枕和合成材料枕，都可以輕鬆使用洗衣機清洗，建議每個幾個月就清潔一次。

居家清潔和收納品牌Clean Mama創辦人貝琪（Becky Rapinchuk）說，可以用溫水和輕柔模式清洗枕頭，羽絨等材質的枕頭可能需要多沖洗一次，記憶枕和乳膠枕絕不能用機器清洗和烘乾，可能會損壞，這類材質的枕頭應以吸塵器清潔、手洗或局部清潔，最後自然風乾。