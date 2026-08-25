奢華郵輪還是可以撿便宜 旅遊作家分享訂房關鍵

旅遊專家表示，奢華郵輪即使選擇最低等級艙房，也能享有寬敞空間與完善服務，是節省旅費的好方法。郵輪示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Matt Wilson）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 奢華郵輪入門艙房也常比大眾郵輪更寬敞舒適。

奢華郵輪入門艙房也常比大眾郵輪更寬敞舒適。 重點二： 低階房型仍享全包餐飲、服務與多數升級設施。

低階房型仍享全包餐飲、服務與多數升級設施。 重點三：選最便宜艙房可省錢又保有高端郵輪體驗。

相比大眾市場巨型郵輪 ，奢華郵輪能提供截然不同的體驗。像是船型較小，旅客之間更容易交流，船員也能提供更個人化的服務，房間寬敞，許多郵輪提供全套房或全陽台客房，而且裝飾和家具通常更精緻，行程則涵蓋巨型郵輪不會前往的私房景點，同時包含吸引旅客前往的著名城市。奢華郵輪的價格包含更多項目，不用擔心Wi-Fi、飲料等項目層層收費，但票價也會遠高於巨型郵輪；若想享受奢華體驗又想省錢，旅遊專家建議，可選擇最低等級的艙房。

Travel + Leisure報導，有豐富搭乘郵輪經驗的旅遊作家席爾弗斯坦（Erica Silverstein）說，奢華郵輪上「最差」的客房，也絕對比4000人郵輪上的「最差」艙房好上數倍，大眾市場郵輪上的內艙既狹窄又昏暗，缺乏自然光線；而豪華郵輪的入門級艙房即使沒有私人陽台，至少也有一扇觀景窗，艙房陽台通常更寬敞，搭配更高級的設施。

席爾弗斯坦說，以銀海郵輪（Silversea）可容納728名乘客的銀海光輝號（Silver Ray）為例，最低等級的艙房面積為357平方英尺，並附設53平方英尺的陽台，房內以簾幕區隔臥室與客廳，客廳有三人座沙發、書桌、步入式更衣間、採大理石裝潢、設雙洗手台和寬敞玻璃隔間的浴室，即使是船上最低等級艙房，也提供管家服務，另有義式咖啡機、小冰箱、依遊客偏好準備的酒吧，還能自行選擇枕頭。

麗晶七海郵輪（Regent Seven Seas Cruises）近期決定翻修旗下的三艘入門級Explorer郵輪套房，將面積從307擴增至415到464平方英尺之間，並增設步入式更衣間、雙洗手台浴室與舒適陽台，翻修後的郵輪以雙人入住計算，將可搭載688名乘客。

相較之下，皇家加勒比（Royal Caribbean）旗下可搭載5610名乘客的海洋標誌號（Icon of the Seas），最小的入門級艙房為156平方英尺的無窗客房；即使是海景陽台房，面積也只有204平方英尺，包含50平方英尺陽台，而且不提供免費飲品或管家服務。

選擇奢華郵輪入門級艙房，仍可使用船上多數升級設施，旅客可在休閒餐廳和特色餐廳享用精緻餐點，船上的自助餐也提供精選起司、優質海鮮及新鮮蔬果；還能在度假村風格的泳池放鬆，在人少的酒吧小酌，多數雞尾酒費用已經包含在船費中。

不選擇更高等級的套房，通常只是放棄優先用餐與岸上觀光行程預約等少數福利；雖然更大的空間或許更舒適，但在一艘停靠港口較多，和船上擁有寬敞且精美的公共空間的郵輪上，旅客未必需要花更多時間待在套房內。

席爾弗斯坦說，她曾搭乘七海領航者號（Seven Seas Navigator）在地中海航行一週，從不覺得需要陽台或更豪華的客房提升郵輪體驗，反之入住銀海幻影號（Silver Shadow）的多房間銀級套房時，卻感覺空間浪費，因為當時沒有和能到客廳聚會的旅伴同行。

如果經濟寬裕、想犒賞自己，或是與家人或大團體一同旅行，豪華郵輪上較大的套房不僅裝潢精美、空間寬敞，還可能附帶一些VIP福利；但如果只是想在不花大錢的情況下，提升大型郵輪的體驗，選擇奢華郵輪上最經濟實惠的房型也是聰明選擇。

以意鉑奢華郵輪（Explora Journeys）一趟七晚地中海航程為例，377平方英尺的海景露臺套房每人要4985元，463至517平方英尺的海中閣套房則為每人7235元，兩人入住可省下4500元；即使選擇價格較低的房型，仍可享用船上的泛亞洲、法式及義式美食餐廳，在Lobby Bar睡前小酌，並到SPA體驗「海洋養生」療程。

席爾弗斯坦說，搭乘豪華郵輪選擇入門級艙房不會變成二等公民，或錯過任何體驗，唯一會讓人後悔的，是因為不敢預訂船上最便宜的艙房，而錯失體驗小型郵輪、全包式、高端郵輪之旅的樂趣。