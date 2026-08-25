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骨鬆不是骨密度下降才開始 醫師曝3大早期警訊 走路變慢也上榜

記者翁唯真／台北即時報導
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許多人首次發現骨質流失，往往是拿到健檢報告、看著骨密度數字下降時才發現。 (示意...
許多人首次發現骨質流失，往往是拿到健檢報告、看著骨密度數字下降時才發現。 (示意圖／AI生成)

AI摘要

文章摘要整理：

醫師指出，骨質流失在骨密度下降前就可能透過走路變慢、肌肉變弱與血糖異常等早期變化出現，應先改善飲食、運動與整體代謝。

許多人首次發現骨質流失，往往是拿到健檢報告、看著骨密度數字下降時才發現。最新發研究指出，骨骼細胞每天都在進行拆除與重建，在骨質密度明顯下降前，身體早透過走路變慢、肌肉變弱或血糖偏高等生活小變化，釋出「分子土壤」異變的早期警訊。

精準預防醫學會理事長張家銘指出，骨骼絕非單純的鈣質架構，而是一座每天都在整修的房子，由負責蓋新牆的成骨細胞與拆舊牆的破骨細胞共同運作。

2026年刊登於「診所雜誌」（Clinics）的研究提出「代謝檢查點」概念，揭示骨細胞在進行修復前，會優先評估體內的葡萄糖利用率、粒線體能量供給、胺基酸原料是否充足，以及身體是否處於慢性發炎狀態。一旦長期存在血糖混亂、能量不足或高發炎，這些小開關就會轉向不利骨骼發展的方向，導致拆骨速度遠快於蓋骨。

「身體從來沒有分科，血糖、血脂與骨骼都在同一個代謝網路中。」張家銘表示，腰圍變大、血糖一年比一年高或是膽固醇氧化，都會直接惡化骨骼周圍的微環境。此外，肌肉更是骨骼重要的物理刺激源，中年後若發現提重物吃力、爬樓梯喘或久坐站起需手扶，代表肌肉量正加速流失，給予骨骼的力量刺激也會跟著減少。

張家銘表示，骨質疏鬆就像落在體內的種子，是否發芽取決於身體的「分子土壤」。面對骨密度下降，不應只盲目詢問「要補多少鈣」，改善的第一步是落實生活基本功，吃夠蛋白質、鈣與維生素D，並規律進行阻力運動留住肌肉，同時維持睡眠與情緒穩定。

張家銘提醒，若生活習慣調整後症狀仍未改善，則可從系統醫學角度出發，透過全基因與代謝體檢測，加上血糖、胰島素、血脂、荷爾蒙及發炎指標進行綜合評估。

精華 FAQ

  • 不一定。醫師指出，骨骼在明顯掉密度前，身體就可能先出現代謝與肌肉功能變化，例如走路變慢、提重物吃力或血糖異常，這些都可視為早期警訊。

  • 常見包括走路速度變慢、肌肉力量下降、爬樓梯喘、久坐起身要扶物，以及血糖一年比一年高等，這些都反映代謝網路失衡，可能讓骨質流失加快。

  • 重點是先把基本功做好：攝取足夠蛋白質、鈣與維生素D，規律做阻力運動以留住肌肉，並維持睡眠與情緒穩定；若仍有疑慮，可再做代謝與荷爾蒙評估。

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