懶人包／許家印從首富到判無期 見證恒大帝國走向崩塌

恒大集團創辦人許家印（中）因涉犯財務造假等八罪，被判處無期徒刑。（中新社）

中國房地產巨頭恒大集團被控財務造假、集資詐騙案，深圳市中級人民法院一審8月20日依八項罪名判處創辦人許家印無期徒刑並沒收個人全部財產。恒大集團、恒大地產則分別遭判罰人民幣88.2億元(約13.1億美元)、70億元(約10.4億美元)。

2012年全國兩會，當時的恒大主席許家印奔跑避開記者追訪，成為他的經典照片，他的愛馬仕皮帶更是焦點。（新華社）

許家印是誰：從首富到階下囚

許家印於1958年出生於河南農村，家境貧窮，下過農地做過掏糞工。文革後考上武漢鋼鐵學院，畢業後在河南舞陽鋼鐵公司工作，隨後南下深圳闖蕩。他在1996年創立恒大，靠著「高負債、高槓桿、高周轉」的瘋狂擴張模式，這種極端的借貸模式在2021年面臨政策收緊時崩盤，爆發高達2.4兆人民幣的債務危機，留下遍地爛尾樓。

2023年他遭官方逮捕，2026年一審被判處無期徒刑，沒收全部財產，傳奇首富最終淪為階下囚。

➤➤➤恒大案一審 許家印判無期、沒收財產 2子也重判

恒大金融帝國瓦解。(路透)

廣州恒大球迷拉出慶祝奪冠的橫幅感謝恒大老闆許家印。（中新社）

恒大帝國：他怎麼把公司做這麼大

1996年許家印收購一家小公司改名恒大地產，當時公司僅8個人。他盯上廣州海珠區一塊舊廠地開發金碧花園，首期地價500萬、銀行只貸300萬，採用「小戶型、低價位、快周轉」的模式，房子一開賣就搶光。

恒大在發展早期採用四大策略：拿地只談付款條件（首付可降至500萬）、通過關係獲取銀行貸款、徹底解決土地污染問題、採用施工方墊資開發模式。這種用極少量自有資金撬動項目的打法，是其快速擴張的制度基礎。

2009年恒大在港交所上市，鄭裕彤、劉鑾雄等香港富豪入股力撐。2017年，許家印以約2900億人民幣身家登頂中國首富，半年身家暴漲2000億。同一時期，恒大躋身世界500強，業務覆蓋地產、汽車、文旅、健康、體育等八大產業。恒大又系統性進入金融領域，以高息回報為誘，吸引大量社會資金進場。

暴雷：高速擴張為什麼突然轉不動

恒大長期依賴「高負債、高槓桿、高周轉」模式擴張，2020年8月，中國政府出台了監管房市的「三道紅線」政策，對房企的資產負債率、凈負債率、現金短債比分級，封死了房企高杠桿向地方拿地、借新還舊的路。迫使恒大大幅折價出售物業，以確保現金流。

清盤：恒大倒了，但事情沒有結束

2016年至2021年間，恒大集團、恒大地產和許家印通過持續、大規模財務造假虛增資產並實施非法吸收公眾存款、集資詐騙等犯罪。恒大倒下時負債超過3000億美元。

香港法院2024年下令中國恒大清盤。截至2025年8月，清盤人僅出售約2.55億美元資產，而申報債權總額約為450億美元。刑事退賠可能首先幫助被認定為非法集資等犯罪行為受害人的群體，但恒大的普通公司債權人、供應商和境外債券持有人，仍需通過各自的債務追索和清盤程序尋求償付，可能需要經過漫長訴訟。

➤➤➤許家印33家公司、7帳戶被接管 涉及資產77億美元

爛尾樓與受害者：誰承受了代價

恒大在中國留下超過1300個未完工或停工項目，分布在280多個城市。經清查，共涉及中國全國約162萬套爛尾樓；還涉及約10萬投資者、340億人民幣未兌付資金。

隨著許家印被重判，「爛尾房還貸款」被買到恒大爛尾樓的購房者推上了熱搜第1，他們在網上表示，許家印被判了無期，可幾百萬還守著毛坯樓的家庭，鑰匙還是拿不到，每個月還要繼續繳房貸。牢門關上了，他們心裡那塊石頭反倒更沉了，「樓還蓋不蓋？錢還回不回？」這才是真正壓在他們心口的問題。

➤➤➤中釋追責恒大案信號 爛尾樓買家房貸還得繼續繳

許家印與丁玉梅合影。（取材自微博）

首富生活：另一個許家印

許家印在爆雷前與前妻丁玉梅操作「技術性離婚」，將高達427億人民幣的分紅與資產暗中轉移至海外。丁玉梅如今人在倫敦，雖未被判囚，但其全球多項資產已遭凍結。

68歲的許家印出庭聆聽判決時滿頭白髮、體態老態龍鍾，與過去的意氣風發形象形成強烈反差。

但他過往奢靡生活與排場仍不時成為百姓談資：出行皆有保鏢車隊隨行，有定製遊艇、防彈奧迪座駕、3台大型私人飛機…等，最神祕的就是由許家印親自面試的恒大歌舞團，通過者傳享有百萬年薪與配房配車。

➤➤➤恒大爆雷前夕 許家印妻子「卡點離婚」 捲427億逃海外

➤➤➤奢靡日常再被挖 歌舞團選妃、3架私人專機