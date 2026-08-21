哈利、梅根為何美國夢碎？BBC：挾王室光環闖好萊塢難長紅

英國哈利王子與妻子梅根2月26日隨世界衛生組織代表團抵達約旦安曼的胡笙國王癌症中心。（路透）

英國哈利王子 與妻子梅根 2020年退出王室並搬到加州時，將「王室身分」這個連好萊塢 都無法製造的東西一併帶到美國。BBC指出，儘管夫妻倆在演藝事業上取得一些成功，但風光並未持續太久。

BBC報導，哈利與梅根追逐美國夢時，曾表示追求的不只是經濟獨立。梅根在2021年接受歐普拉重磅訪問時，形容能夠自由做出自己的選擇是「解放」。哈利後來表示，美國讓他的家人享有一定程度的隱私與自由，是他們在英國「毫無疑問無法」享有的，也是母親黛安娜王妃會希望他擁有的生活。

夫妻倆定居在洛杉磯以北的名人聚居區蒙特斯托（Montecito），鄰居包括歐普拉與葛妮絲．派特洛等人，之後又簽下價值數百萬美元的Podcast與網飛（Netflix）合約。行銷與公關公司Hollywood Branded執行長瓊斯（Stacy Jones）指出，兩人當時非常搶手，名字一出現在媒體上就能立刻吸引注意，但身處好萊塢，很快就會發現，無止境的派對與各種活動，「都是在推銷某樣要賣的東西」。

兩人在好萊塢取得一項罕見成就，說服當地一些大公司在他們身上投入巨額資金，但事實證明，吸引最初的投資比長期維持容易。

哈利與梅根據報與Spotify簽署的多年合約價值最高達2500萬美元，製作12集Podcast節目，但雙方2023年宣布「共同同意分道揚鑣」。兩人也與網飛簽署為期5年的合約，據報價值介於6000萬至1億美元，但在娛樂產業普遍低迷的背景下，後來被報酬較低的合作安排取代。兩人的製作公司也面臨人員流動率高的問題，有報導稱一些前員工私下自稱「薩塞克斯倖存者俱樂部」（Sussex Survivors Club）。

哈利取得的商業成功，主要是在販賣自己的王室故事。當主題是他本人、王室或長期投入的議題時，仍具有極高市場價值，例如引發轟動的回憶錄「備胎」，預付稿酬據報達2000萬美元。相較之下，他的其他影視計畫所吸引的關注，都遠不及夫妻倆共6集的紀錄片系列「哈利王子與梅根」或「備胎」的爆料，而他在美國似乎仍難以擺脫被定型為王室人物的角色。

梅根則在網飛推出烹飪與生活風格系列節目「愛你的梅根」，雖獲艾美獎提名，但播出2季後遭取消。網飛今年稍早也結束參與她的生活風格品牌As Ever，批評人士則抨擊梅根精心打造的生活風格形象不接地氣。

瓊斯承認，就品牌經營而言，如果負面宣傳能讓某人持續處於話題中心，同樣可能具有價值。梅根的計畫讓她持續曝光，也讓觀眾有東西可以觀看或購買。王室評論員史科菲爾德（Kinsey Schofield）則嘲諷，梅根一直把自己扮成王室成員，透過As Ever販售茶和水果抹醬；兩人如今搬回英國，「看起來仍在持續追求與王室的密切關係，以此證明自己的價值，或者在某些情況下將之商業化」。

整體而言，哈利與梅根在美國的經歷揭示了好萊塢名人身分的侷限。名氣或許能讓人跨進門檻，卻不能保證長久留下。兩人或許已不再擁有剛到美國時的聲勢，也可能表示返回英國是為了成為私人公民，但不太可能就此淡出公眾視野。

瓊斯表示：「他們這一生無論身在何處，都永遠不會是私人公民，也不是那種有一天能成為背景人物的人。他們是自己節目的明星，或者是別人節目的明星。即使只是層級較低的明星，他們仍然是明星。」