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咖啡不香、常睡不好 小心大腦正慢性發炎 5大基本功逆轉

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咖啡不香、常睡不好 小心大腦正慢性發炎 5大基本功逆轉

記者翁唯真／台北21日電
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一位平常體檢正常、無重大疾病的上班族，最近發現走進廚房漸漸聞不到咖啡香味、食物香...
一位平常體檢正常、無重大疾病的上班族，最近發現走進廚房漸漸聞不到咖啡香味、食物香氣變淡，晚上也經常睡不好、白天反應變慢。這類看似尋常的嗅覺或視覺小變化，極可能是大腦神經在出現明顯記憶障礙前所釋放的早期警訊。（圖／123RF）

一位平常體檢正常、無重大疾病的上班族，最近發現走進廚房漸漸聞不到咖啡香味、食物香氣變淡，晚上也經常睡不好、白天反應變慢。這類看似尋常的嗅覺或視覺小變化，極可能是大腦神經在出現明顯記憶障礙前所釋放的早期警訊。若要逆轉身體變化，專家建議，應從調整生活五大基本功與精準檢測兩方面著手改善。

研究顯示，許多大腦深層的早期變革在生活中早有跡可循。例如過往一走進廚房就能聞到濃郁咖啡香，現在卻必須貼近杯口才能察覺；或是過去對橘子、檸檬等氣味能瞬間辨識，近期卻難以區分。此外，部分族群也會覺得看東西的明暗對比、色彩飽和度或空間距離感與以往不太一樣。

台灣精準預防醫學會理事長張家銘表示，雖然過敏、感冒或器官自然老化也可能導致類似現象，但研究提醒，鼻子與眼睛其實就是大腦向外延伸的兩扇窗口。嗅覺中樞與大腦掌管記憶的區域連結極為緊密，而眼睛後方的視網膜本身即屬於神經系統的一部分，因此當大腦內部發生變異時，感官往往最先捕捉到異常訊號。

張家銘說，這背後的核心角色正是「神經發炎」，大腦內部一直沒有完全熄滅的小火苗，發炎原本是人體免疫系統自我保護的機制，但若這場微小的火勢拖得太久演變成慢性發炎，周圍的神經細胞就會隨之受損，受傷的細胞又會釋放出更多發炎訊號，最終在腦中形成「受傷、發炎、再受傷」的惡性循環，逐步侵蝕大腦健康。

張家銘提醒，面對這些徵兆，不需要急著為自己貼上疾病標籤，改善的第一步就是從檢視每日生活模式做起，落實飲食均衡、規律運動、充足睡眠、情緒調節與減少環境毒素等五大基本功，避免長期外食與久坐塑造出有利於疾病種子萌芽的劣質土壤。

當生活習慣調整後症狀仍未改善，則可透過精準醫學進行深入檢測，藉由全基因檢測釐清先天基因弱點，再搭配代謝體檢測替身體拍一張當下的「分子照片」，評估能量代謝與氧化壓力狀態，必要時結合血糖、血脂及發炎指標檢測，找到精準的干預切入點。

精華 FAQ

  • 因為嗅覺與視覺都和大腦神經密切相連，可能比明顯記憶障礙更早出現異常。若原本熟悉的氣味變淡、明暗與距離感改變，就要警覺大腦可能已有早期變化。

  • 發炎原本是保護機制，但若長期不退，就會形成慢性發炎。受損神經細胞會再釋放更多發炎訊號，造成受傷、發炎、再受傷的惡性循環，逐步侵蝕腦部健康。

  • 先檢視並調整5大基本功，包括飲食均衡、規律運動、充足睡眠、情緒調節與減少環境毒素；若症狀仍未改善，再透過全基因與代謝體檢測，找出精準介入點。

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