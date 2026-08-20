香蕉皮就是天然抹布 從銀器到花盆5個清潔妙用

香蕉皮可以做為抹布和天然拋光劑。香蕉皮示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@SHVETS production）

AI摘要 文章摘要整理： 文章介紹香蕉皮的5種清潔妙用，從去除銀器氧化、修飾木家具，到擦拭葉片與清洗花盆、皮革，都能派上用場。

想減少家中垃圾，不妨從重複利用既有物品開始。除了把居家用品改造成裝飾，或是讓舊物在庭院裡重獲新生，有些食物殘渣也可以回收利用，例如香蕉皮就是「一皮兩用」的天然清潔用品，可以移除銀製器具的氧化斑點、讓陳舊的木製家具重新煥發光亮，或清除植物葉片上的灰塵等，看似不起眼的廚餘，也能發揮清潔功效。

House Digest報導，香蕉皮本身可以視為柔軟抹布，用於擦拭特定表面的髒汙與灰塵，其中含有的鉀和天然油脂可以拋光、擦亮與清潔特定材質。雖然香蕉皮無法消毒殺菌，而且事後可能要再擦一次去除殘留物，但清潔上有以下5種簡單利用香蕉皮的方式。

1. 去除銀器的氧化斑點

香蕉皮能拋光銀器和去除氧化，原理是利用其中的鉀。銀製器具長期暴露在空氣中會自然氧化，讓外表變暗並失去光澤，雖然事先預防氧化是最理想的情況，但如果銀器已經出現氧化痕跡，也可以用香蕉皮等方法去除。只要將香蕉皮切碎或打成泥，並加入少量的水，形成膏狀後，用軟布塗抹在銀器上擦拭即可。這個方法無法去除嚴重氧化，但有助於處理疏於保養的輕微氧化，而且也可以用於清潔銀飾上。

2. 讓老舊木材重新煥發光亮

有些木材容易留下刮痕或水痕，乍看之下只能進行修繕或更換，但其實輕微刮痕可以使用香蕉皮拋光，香蕉皮含有的澱粉、天然油脂與鉀，加上溫和的清潔作用，或許有助於改善失去光彩的木製品外觀。不過要注意，使用香蕉皮修復、拋光木製家具和地板，只是修飾表面，並沒有解決結構性問題，而且也無法處理深層刮痕、腐朽或其他嚴重損傷。

3. 擦除植物葉片的灰塵

植物沾上灰塵看似只是影響外觀，其實也會影響植物健康，因為植物仰賴葉片吸收陽光，才能進行光合作用；沒有足夠陽光，植物就無法有效率將二氧化碳轉換成氧氣與葡萄糖，而影響植株健康。而且灰塵也會吸引塵蟎跑進室內花園，進而招引蠹魚等無脊椎掠食者。所幸解決方法很簡單，只要用香蕉皮擦拭葉片，不僅能清潔植株，還能讓葉片呈現光澤。擦拭完成後，一定要再用軟抹布擦掉殘留物，否則可能吸引害蟲。

4. 刷洗花盆上的髒汙

香蕉皮可以搭配小蘇打清除花盆和容器的髒汙。將幾片香蕉皮與水打成糊，再加入小蘇打攪拌，就能製成溫和的研磨清潔劑，可以去除輕微汙垢；對付較頑強的汙垢，可使用不會傷到花盆的軟毛刷，沾取香蕉皮混合清潔劑刷洗，清潔完成後，只要將花盆沖洗乾淨並晾乾，就能種植新植物。此方法不僅能清潔花盆，小蘇打還有除臭效果。

不過要注意，柔軟或脆弱表面如果用力過猛可能留下刮痕，搭配有研磨力的小蘇打與刷子時要注意力道。另外事後也要將混合物沖洗乾淨，避免留下小蘇打斑點，或香蕉皮殘留物，否則可能吸引害蟲。

5. 清除皮革上的刮痕

皮製家具易於清潔、保養，更能輕鬆融入各種設計；只要妥善保養，可使用長達數十年，但皮革受到摩擦時容易產生刮痕。香蕉皮可以快速解決輕微損傷，背後原理與清潔銀器和木製品相同，與香蕉皮的成分相關，包含有滋潤作用的油脂。只要用香蕉皮內側擦拭刮痕處，然後擦掉殘留物，並將皮革拋光至恢復光澤即可，皮革配件也可以用上述方法處理。