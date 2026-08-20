好市多迷你甜甜圈超順口 網大讚：回神才發現連吃好幾顆

網友分享好市多迷你甜甜圈。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Anh Nguyen ）

一名小紅書 網友「銀河小抄手」近日分享美國好市多 (Costco )新甜點「榛果巧克力內餡迷你甜甜圈」(Mini Beignet Filled with Chocolate Hazelnut, 22-count)，直呼「不建議購買，因為太好吃容易誤食」。從發文者附上的照片可見，每盒共有22顆，售價9.99美元，購自華盛頓州 柯克蘭門市。貼文曝光後吸引逾140則留言，不少網友被酥軟麵糰與榛果巧克力內餡吸引，但也有人認為甜度過高、口感不如預期。

「銀河小抄手」表示，商品剛推出時便曾買過，起初覺得一盒價格稍高，實際品嘗後卻認為內餡分量恰到好處，搭配蓬鬆小巧的甜甜圈麵糰，很容易回過神才發現已連吃數顆。她形容麵皮本身不算太甜，正好中和榛果巧克力醬的甜度，因此吃起來格外順口。

不少留言認同這款甜點「消耗速度驚人」，有人家中8歲與16歲的孩子兩天便能吃完一盒，也有人忍了兩個月後終於購入，認為口感不錯，配咖啡或紅茶一次吃兩顆相當適合。由於第一天麵糰狀態最佳，放久後口感可能下降，部分消費者選擇分裝冷凍，避免一次吃太多。

不過，甜度成為最大爭議。「銀河小抄手」認為不算太甜，但有網友評價其甜度比亞洲麵包店高、比典型美式甜點稍低；也有人帶到公司活動分享，連同事吃兩顆後都直呼足夠。另有消費者認為外皮黏軟、像未烤熟，內餡只有甜味而缺少榛果巧克力香氣，甚至形容「甜得發苦」。

熱量也引發討論，有人笑稱「不看就不高」，但多數留言仍提醒這類甜點含糖與油脂量不低。從包裝可見，產品含小麥、蛋、牛奶、大豆及榛果，過敏者應特別留意。整體而言，這款甜點憑小巧外型與飽滿內餡受到歡迎，但甜度接受度因人而異，購買後適量分食較不易在不知不覺中吃完整盒。

▲ 影片來源：Instagram＠hype_dworld（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.