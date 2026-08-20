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67歲夫妻穩過晚年生活 兒返鄉一句話「退休資產瞬間砍半」

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父母想幫孩子是人之常情，但專家提醒長輩在展現父母之愛的同時，必須先保障自身生活。...
父母想幫孩子是人之常情，但專家提醒長輩在展現父母之愛的同時，必須先保障自身生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

AI摘要

文章摘要整理：

日本一對67歲退休夫妻為替兒子清償投資詐騙債務，動用1,000萬日圓後資產減半，理財專家提醒應先守住退休生活，再談幫子女。

退休後理應過著安穩日子，但不少退休族因為幫子女還債，反而危害自己的老後生活。日本媒體「THE GOLD 60」報導了一對擁有 2,000萬日圓（約12.5萬美元）資產且領取穩定年金的六旬夫婦，因替35歲兒子償還千萬債務導致晚年生活陷入危機。

報導指出，67歲的和男先生（化名）在工作43年後退休，與同齡妻子幸子女士（化名）住在郊區的獨棟屋，沒有房貸。兩人合計月領28萬日圓（約1760美元）年金，日子過得很安逸。

沒想到去年暑假期間，原本居住在鄰縣的獨生子大輝（35歲，化名）獨自一人回老家，且遲遲沒有回家跡象。在父親追問下，大輝才坦白因為聽信熟人掉入投資詐騙陷阱，欠下1,000萬日圓（約6.2萬美元）債務。東窗事發後，大輝被迫辭職，妻子也與他離婚並帶走小孩。他現在不但無家可歸，還身無分文。

和男夫婦雖然震驚，但不忍心看著獨生子走投無路，於是決定拿出現金幫兒子還清債務。儘管幫兒子還債不會立即影響生活，但資產瞬間少了一半，手邊現金完全清空，剩下的是波動風險較高的股票與投資信託，為他們帶來極大的精神壓力。

關於和男夫婦的案例，理財顧問山﨑裕佳子建議重新評估生活方式，審視財務計畫。具體方法如下：

一、預留緊急備用金：

和男夫婦目前的資產只剩下投資商品，缺乏應付突發狀況（如醫療費、家電維修）的現金。建議將部分投資商品變現，留存一定比例的現金作為緊急備用金。

二、重新檢視家計並增加收入：

徹底檢視家庭開支是否花在刀口上，將生活費控制在每月領取的年金範圍內，避免動用剩餘本金。若身體狀況允許，可考慮二度就業，增加收入。

三、支持兒子經濟獨立：

不能放任兒子在家長期啃老，要求兒子在期限內找到新工作。兒子找到工作後，也應要求支付房租或生活費，同時灌輸正確的理財知識，避免悲劇重演。

四、明確劃定親情界限：

父母想幫孩子是人之常情，但為了償還債務而大幅動用資產的做法，可能導致雙方陷入困境。

此外，父母替子女還債可能涉及贈與稅，如果是借貸則不同。為了避免被認定為贈與，應簽訂書面的「借貸合約」並留存還款記錄。

山﨑提醒長輩在展現父母之愛的同時，必須先「保護自己的退休生活」，失去自身的經濟後盾並不能真正保護子女。

精華 FAQ

  • 因為他們替35歲兒子償還因投資詐騙欠下的1,000萬日圓債務，原本可安穩退休的2,000萬日圓資產瞬間少一半，手邊現金也全數清空。

  • 和男先生與妻子住在沒有房貸的獨棟屋，兩人合計每月領28萬日圓年金，原先還有2,000萬日圓資產，生活本來相當安穩。

  • 建議先把部分投資變現，留足緊急備用金，再檢視家計、控制支出，必要時增加收入；同時要求兒子盡快工作並支付生活費，避免再度拖累父母。

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