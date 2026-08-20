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切中間…想吃瘦一點的培根？為何風味和荷包也跟著瘦了

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切中間…想吃瘦一點的培根？為何風味和荷包也跟著瘦了

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培根雖有多種切法，但選購中心切培根時，可能付出風味和荷包上的代價。（取材自pex...
培根雖有多種切法，但選購中心切培根時，可能付出風味和荷包上的代價。（取材自pexels.com@Antonius Ferret）

AI摘要

文章摘要整理：

中心切培根雖脂肪較低、容易煎脆，卻可能更乾柴且未必更便宜，消費者購買時應同時比較重量、價格與口感需求。

培根雖有多種切法，但選購中心切培根時，除了要注意價格與包裝重量，也可能付出風味和荷包上的代價。中心切培根脂肪含量比一般培根低約25%至30%，雖較容易煎得酥脆，卻也更容易因烹調不當而變得乾柴。若偏好酥脆又帶濕潤口感，一般培根可能更符合需求。

美食網站「Daily Meal」報導，培根與一般培根均取自豬五花肉，中心切培根則會去除部分脂肪，因此脂肪含量較低。雖然中心切培根常被視為較高端的產品，但價格不一定較低，有時甚至與一般培根相同或更高。

以Target超市商品為例，一包12盎司的Oscar Mayer中心切原味培根售價約6.99美元，而一包16盎司的Oscar Mayer硬木煙燻培根價格相同，實際售價則依門市而異。因此，比較培根價格時，除了看單包售價，也可以查看包裝重量。

中心切培根的另一項差異在於脂肪。一般培根中的脂肪能幫助肉質保持濕潤，並提供口感及風味；中心切培根因脂肪減少約25%至30%，烹調時較容易達到酥脆效果，但如果火候控制不當，也較容易變得乾硬。

若偏好酥脆但仍帶有濕潤口感，一般培根可能更適合。相較之下，中心切培根則可作為脂肪含量較低的選擇。購買時可先比較不同產品的重量、價格及脂肪含量，再依需求選擇。

此外，對於希望維持低脂飲食的人可考慮加拿大培根。加拿大培根取自豬里肌肉，屬於較瘦的肉類，味道與火腿相近。以三片計算，加拿大培根脂肪約2克，一般培根則約12克。加拿大培根可用於早餐三明治，也可煎熟後切碎加入馬鈴薯沙拉，在料理中保留肉類風味。

精華 FAQ

  • 中心切培根會去除部分脂肪，脂肪含量約比一般培根低25%至30%，因此相對較瘦，也較容易煎出酥脆口感，但風味與濕潤度會略少一些。

  • 因為中心切培根的包裝重量通常較少，單看標價容易誤判；有些商品甚至和一般培根同價或更高，所以比較時要同時看每包重量與實際脂肪含量。

  • 可以考慮加拿大培根，它取自豬里肌肉，脂肪明顯更低，三片約2克脂肪，和一般培根的12克差很多，適合早餐三明治或入菜增加肉香。

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