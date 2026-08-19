「免費太陽能板」藏陷阱？加州屋主花5.2萬元買設備慘變冤大頭

商業改進局表示，若遇到以電話、網站廣告或上門推銷太陽能板，要小心如「免費太陽能板」或「電費消失了」這樣的噱頭，避免發生糟糕的後果。太陽能板示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Kindel Media）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 「免費太陽能板」推銷常藏陷阱，屋主需警覺。

「免費太陽能板」推銷常藏陷阱，屋主需警覺。 重點二： 部分消費者花數萬元後，仍遇系統故障與額外費用。

部分消費者花數萬元後，仍遇系統故障與額外費用。 重點三：簽約前應查投訴、比價、核實補貼與合約條款。

面對昂貴能源成本的屋主可能會被「免費太陽能板 」這樣的噱頭吸引，但商業改進局（Better Business Bureau）表示，類似優惠可能導致糟糕後果例如系統故障，且發生問題時無人負責，提醒屋主無論是遇到電話還是有人上門推銷太陽能產品，都務必保持警覺。

The Cool Down引述23ABC報導，加州 有些屋主會遇到用電話、網站廣告或上門兜售的太陽能產品推銷，有些人會被「免費太陽能板」或「電費消失了」這樣的噱頭所引誘，遇到這些推銷時，務必保持警惕。

報導指出，警訊包括推銷時強調免費太陽能板、誇大節能效果，或對政府獎勵措施做出令人困惑的描述。

有些屋主的申訴包括花了一筆可觀的金額後，沒有獲得能正常運作的系統。

商業改進局的一份詐騙追蹤檔案中，一名男子說他花了5萬2千元購買太陽能設備和電池，結果該公司倒閉後系統無預警停止運作。

另一名消費者反應，對方曾向他保證該系統能夠滿足家庭用電需求，但最後發現除了每個月128元的設備租賃費用外，他仍不斷收到電費帳單，他無法負擔如此龐大的支出。

商業改進局說，當安裝太陽能板的廠商倒閉時，消費者可能必須自行解決維修和技術問題；原本旨在改善居家環境的項目，最終可能變成代價高昂的壓力來源。

即便有這些風險，太陽能仍是一項值得的投資。一份調查數據顯示，大多數選擇太陽能的人都對自己的決定感到滿意，問題在於，誤導性的銷售手段可能會抹煞這些優勢，因為屋主會被誘導簽訂與自身財務狀況、房產狀況或系統實際發電量不符的協議。

若安裝得當，太陽能是長期節省家庭能源開支的最好方法之一，為了避免意外的高額費用，屋主可以使用EnergySage提供的免費工具快速取得太陽能安裝估價，並在做決定前比較不同安裝商的報價。

想避免遇到太陽能騙局，在同意任何事之前，屋主應對公司進行調查。商業改進局建議查看投訴記錄，確認該公司是否獲得商業改進局認證，索取推薦信，並收集三份書面報價。

另外，避免和催促立刻簽字的銷售員接觸、詳細詢問合約條款，仔細核實任何對方宣傳的聯邦、州或地方政府補貼政策，也是明智之舉。

免費的比較服務可以大大簡化過程，有了EnergySage的幫忙，一般用戶在太陽能設備的購買和安裝上可省下高達1萬元。EnergySage的太陽能地圖等工具能按州顯示家用太陽能板系統的平均費用，以及各州的太陽能板補貼詳情。這些資源可以幫助用戶以最優惠的價格購買屋頂太陽能板，並獲得相應的補貼。