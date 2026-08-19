10部高質感古裝劇獲好評 「花開錦繡」古韻足、張凌赫代表作得肯定

網友整理10部具有高質感的古裝劇。圖為「花開錦繡」。（取自豆瓣）

2026年古裝劇接連登場，丁禹兮 「花開錦繡」、張凌赫 「逐玉」及白宇「太平年」皆掀起討論，但真正能從服裝、化妝、道具、布景及鏡頭呈現獲得一致肯定的作品並不多。根據搜狐報導，網友整理10部具有高質感的古裝劇，其中「柳舟記」、「國色芳華」雖未成為現象級爆款，製作品質仍受到肯定；陳坤、白宇主演的冷門劇「風起隴西」更以豆瓣8.1分成為遺珠。

推薦一：花開錦繡

丁禹兮、鄧恩熙主演的「花開錦繡」是近期評價不錯的古裝劇，服裝、布景及畫面構圖皆展現古典氣息，打光與色調也避免部分古裝劇常見的過度濾鏡。開篇從家宅內鬥切入，主配角各有盤算，後續再轉向公路逃亡，故事類型更加豐富。劇情描述出身草莽的私鹽販子趙凌，結識遭誣陷與人私通的世家女子傅庭芸，兩人被迫結伴逃亡，在面對家族及朝廷考驗的過程中逐漸產生感情。作品兼具宅鬥、冒險與愛情元素，成為2026年值得關注的古裝新作。

推薦二：太平年

白宇、周雨彤主演的「太平年」並非以愛情為主的古裝偶像劇，而是以五代十國亂世為背景，透過錢弘俶、趙匡胤及郭榮等人的命運抉擇，呈現政權更迭、百姓苦難與重建秩序的過程。作品開篇便以殘酷情節展現民不聊生的時代，除了市井百姓的生活，也涵蓋不同陣營之間的政治角力。大器的拍攝方式、歷史格局與扎實內容，使其更接近傳統歷史正劇，適合偏愛權謀及時代題材的觀眾。

推薦三：逐玉

張凌赫、田曦薇主演的「逐玉」，講述屠戶女樊長玉在風雪中救下隱姓埋名的落難侯爺謝征。女方因父母雙亡，必須成為女戶主；男方則背負17年前的家族血仇，兩人各有目的，從假成婚逐漸發展為真感情。該劇服裝、化妝及道具貼近市井人物身分，導演也細膩鋪陳男女主角的情感變化，成功呈現兩位主演的外型優勢。劇本部分雖受到一些批評，但畫面審美與整體製作仍獲廣泛好評。

推薦四：星漢燦爛．月升滄海

吳磊、趙露思主演的「星漢燦爛．月升滄海」，描述背負沉重身世的少年將軍凌不疑，與從小缺少父母陪伴的程少商，在一次次考驗中互相治癒，並攜手化解家國危機。該劇不只著重愛情，程家、凌家及皇室人物同樣擁有完整故事，形成鮮明群像。程少商與凌不疑的關係循序推進，人物成長也有充分鋪陳，加上大器的鏡頭與成功選角，使作品播出多年後仍被認為值得重看。

推薦五：柳舟記

張晚意、王楚然主演的「柳舟記」改編自小說「嬌藏」，以失憶女寨主與剿匪王爺的先婚後愛為主軸，並加入觀眾熟悉的「追妻火葬場」情節。作品在2024年暑期檔播出時熱度不如預期，卻靠後續口碑逐漸獲得肯定。「柳舟記」採取輕喜劇風格，感情互動不時穿插幽默橋段，畫面及場景則保有中式古韻。隨著劇情展開，人物關係與身分秘密更具看點，豆瓣評分達7.7，成為容易被熱度掩蓋的作品。

網友整理10部具有高質感的古裝劇。圖為「柳舟記」。（取自豆瓣）

推薦六：國色芳華

楊紫、李現主演的「國色芳華」系列分為上部「國色芳華」及下部「錦繡芳華」，豆瓣分別獲得7.8與7.0分。作品從首集便透過服裝、建築及生活陳設，營造出鮮明的唐代風情。據原文介紹，劇組製作約3萬件道具，多數參考古畫及文物，李現佩戴的香囊也依照博物館藏品復刻。角色妝容則參考唐代壁畫與陶俑，使歷史美學不只停留在華麗外表，也展現考據與製作細節。

推薦七：大生意人

陳曉、孫千主演的「大生意人」是一部以男性成長及晚清商戰為主的作品，感情戲並非故事核心。男主角古平原因遭受冤屈被流放寧古塔，之後從文弱書生起步，靠茶葉發家、以鹽業立足，最終整合各地商幫力量。作品將個人逆襲、商業競爭與家國情懷結合，角色並非單純的善惡對立，每條故事線都有獨立看點。古平原與常玉兒、李欽及常四等人物共同形成晚清群像，也讓商戰題材具備更豐富的情感層次。

推薦八：長月燼明

羅雲熙、白鹿主演的「長月燼明」是近年視覺風格鮮明的仙俠劇。作品美學參考敦煌壁畫，沒有延續仙俠劇慣用的大量白色與淺色設計，而是運用華麗、濃烈的色彩，建立具有辨識度的奇幻世界。劇中特效與大型場面受到肯定，男主角也並非典型正派人物。故事以主角互相救贖為核心，搭配反派衝突及多個副本世界，使敘事持續變化。雖然劇情評價存在分歧，服裝造型與視覺呈現仍是主要優勢。

推薦九：與鳳行

趙麗穎、林更新主演的「與鳳行」，描述靈界碧蒼王沈璃為逃婚受傷墜落人間，意外遇見下凡體驗生活的最後一位上古神行止，兩人在相處及共同面對危機的過程中逐漸產生感情。趙麗穎除了擔任主演，也參與監製工作。作品透過實景拍攝呈現山水風光，特效及構圖則融入中式審美，整體視覺自然開闊。該劇播出後取得亮眼播放成績，也證明傳統仙俠愛情仍能透過製作升級帶來新意。

推薦十：風起隴西

陳坤、白宇主演的「風起隴西」將古裝權謀與諜戰類型結合，劇中包含大量古代官職、機關制度及專有用語，加上出場人物眾多，觀眾需要花時間理解背景與角色立場。作品表面節奏較慢，但每場戲與轉場都具有推動線索的作用，劇本邏輯及群像刻畫受到高度肯定。由於觀看門檻較高，播出時未能像古裝偶像劇般迅速走紅，豆瓣仍獲得8.1分。對能耐心梳理人物與情報的觀眾而言，是一部不應錯過的冷門古裝佳作。

網友整理10部具有高質感的古裝劇。圖為「風起隴西」。（取自豆瓣）