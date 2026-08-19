「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王

航空公司機上的餐點和飲料評比，新加坡航空的商務艙餐點以19.4%的得票率獲第二名。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： point.me調查顯示，阿聯酋航空獲選最佳機上餐點冠軍。

point.me調查顯示，阿聯酋航空獲選最佳機上餐點冠軍。 重點二： 新加坡航空商務艙餐點以19.4%得票率拿下第二名。

新加坡航空商務艙餐點以19.4%得票率拿下第二名。 重點三：阿聯酋以名廚菜單、精緻餐具打造高空奢華用餐體驗。

搭飛機時，飛機餐是很多人期待的體驗之一，餐點的好吃與否也可能影響該次搭乘。預訂平台point.me今年發布最新調查，阿聯酋航空 以精心烹製的菜餚和根據目的地不斷更新的菜單，獲選為最佳機上餐點冠軍，他們的餐點證明在超過3萬英呎的高空吃飯也能是一場饗宴，而不是只是填飽肚子。

Islands報導，point.me今年五月向556位經常搭機和高額獎勵積分累積者進行調查，請他們分享哪間航空公司機上的餐點和飲料最美味，阿聯酋以26.3%的得票率獲得第一，且在商務艙和經濟艙也都拿下冠軍，新加坡航空 的商務艙餐點緊追其後，以19.4%的得票率獲第二名。

阿聯酋航空在空中餐點的美名從乘客打開菜單的那一瞬間起就顯而易見，聘請頂級名廚來滿足每一位乘客的味蕾對阿聯酋來說已不是什麼新鮮事。在2025年的部分航線，酩悅香檳（Moët & Chandon）的主廚巴爾戴（Jean-Michel Bardet）和阿聯酋航空餐飲設計副總裁貝克里斯（Doxis Bekris）合作，精心打造商務艙的特別製作的菜餚，更讓人興奮的是，商務艙每道菜餚都以典雅的皇家道爾頓（Royal Doulton）的瓷製餐具盛裝，這精緻的細節讓旅客在用餐時增添奢華感受，也難怪阿聯酋被譽為最豪華的航空公司。

航空公司機上的餐點和飲料評比，阿聯酋以26.3%的得票率獲得第一，且在商務艙和經濟艙也都拿下冠軍。示意圖。圖為阿聯酋航空商務艙。(阿聯酋航空提供)

阿聯酋也在最佳商務艙早餐中獲得第一，得票率為25.2%，雞尾酒的選擇也以24.1%榮登第一。新加坡航空雖名列第二，但其餐飲選擇仍備受讚譽，被公認是餐飲服務一流的航空公司。

自由撰稿人貝內（Tosh Bene）說，她經常搭乘阿聯酋的空中巴士A380，身為經常搭機者，阿聯酋的第一名實至名歸。

貝內說，她搭乘阿聯酋的經濟艙時，菜單上點出了飛機目的地以及一系列充滿當地特色的菜餚，晚餐以加了甜甜芒果醬的藜麥沙拉作為開胃菜，主菜則有青醬螺旋麵佐義式檸檬酸豆煎雞排或香嫩椰香芒果牛肉咖哩配檸檬香菜飯可選擇，點心是淋上香橙庫利和沙布列碎粒的牛奶巧克力慕斯，吃起來濃郁又奢華。

航空公司機上的餐點和飲料評比，阿聯酋以26.3%的得票率獲得第一，且在商務艙和經濟艙也都拿下冠軍。示意圖。圖為阿聯酋航空。(新華社)