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瘦瘦針副作用有解？新藥最高減重28% 藥廠加緊布局下一戰

編譯季晶晶／綜合外電
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藥廠正加速研發新一代減重藥物，聚焦於改善現有療法常見的腸胃副作用。瘦瘦針示意圖，...
藥廠正加速研發新一代減重藥物，聚焦於改善現有療法常見的腸胃副作用。瘦瘦針示意圖，非新聞當事人。（本報系資料照片）

風靡全球的減重藥物，例如禮來（Eli Lilly）的猛健樂（Mounjaro）和諾和諾德（Novo Nordisk）的週纖達（Wegovy），雖協助數百萬人減重，卻有許多患者出現噁心、嘔吐、便祕及腹瀉等腸胃副作用。藥廠正加速開發新一代療法，希望兼顧減重效果、降低副作用並維持肌肉量。

金融時報報導，新一代減重藥的研發重點之一是胰澱素（amylin）。這種激素由胰臟分泌，作用於大腦不同區域，讓人進食時更快產生飽足感。

丹麥Zealand Pharma與羅氏（Roche）合作開發的petrelintide就是這類藥物。中期試驗顯示，患者治療42周後，體重平均減輕10.7%，副作用與安慰劑組接近；即使使用最高劑量，也沒有嘔吐案例，而且沒有人因為腸胃問題停藥。

不過，現有藥物最高減輕25%的體重，petrelintide的效果相對較低。結果公布後Zealand Pharma股價重挫三分之一。但兩家公司仍將petrelintide推進到第3期試驗。

諾和諾德開發的CagriSema，結合胰澱素與GLP-1兩條作用路徑，試驗顯示患者體重平均減輕22.7%，該公司去年12月已向美國食品藥物管理局（FDA）提出核准申請。諾和諾德同時開發amycretin的口服與注射劑型；去年公布的試驗結果顯示，最高注射劑量組平均減重24.3%。

禮來新藥retatrutide以最高劑量治療80周後，患者平均減重28%，創減重藥試驗迄今最高紀錄，但有11%患者因副作用退出試驗。

精華 FAQ

  • 因為現有熱門減重藥雖能有效降低體重，卻常引發噁心、嘔吐、便祕與腹瀉等問題。藥廠因此希望新藥能兼顧減重效果、耐受性與肌肉保留。

  • petrelintide 42周平均減重10.7%，且副作用接近安慰劑組，最高劑量也未見嘔吐或停藥。不過因效果低於現有藥物，消息公布後 Zealand Pharma 股價重挫約三分之一。

  • 禮來的 retatrutide 目前成績最亮眼，最高劑量治療80周後平均減重28%，創下減重藥試驗迄今最高紀錄，但仍有11%患者因副作用退出試驗。

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