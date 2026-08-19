懶人包／爛片「牛來」票房暴漲2000倍：2人劇組、股民打卡「牛市來」一次看懂

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中國暑期電影市場，一部製作粗糙的動畫影片「牛來」意外成為輿論焦點。(取材自百度百家) 中國國產動畫電影「牛來」原本是暑期檔最不起眼的小片，5日上映首日全國排片251場，僅122人進場，票房只有3420元(人民幣，下同)，上映9天累積票房甚至未突破萬元，一度創下年度院線動畫票房最低紀錄。該片講述小牛「牛來」出生後做了一場夢、在夢裡成長變勇敢的故事，卻因3D建模粗糙、動作僵硬、字幕錯別字等問題被網友罵成「史上最離譜動畫」，海報質感細膩卻與正片畫風落差巨大，被酸是「詐騙」。 但正因「爛到極致」，反而激起大量觀眾獵奇心理，紛紛進場「想看它有多爛」，加上網友二創玩梗、社交平台熱議，以及片名「牛來」被A股股民視為「牛市來」祈福玄學，多重因素疊加下，該片14日起票房暴衝，第11天總票房衝破130萬元，單日票房漲幅超2000倍，排片場次也從個位數暴增至近2500場。 事後媒體挖出，該片幕後主創其實只有信雨萌、孫麗芳母子2人，全靠「手搓」耗時5年完成，出品公司原本是裝飾工程公司，2021年才跨界轉型影視。業界人士則批評此現象荒誕，擔憂爛片被流量推高會讓觀影審美進一步失衡。

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2026年暑期檔中國國產動畫電影「牛來」近日引發熱烈討論。（取材自極目新聞）

目錄

有影院工作人員手繪海報，宣傳「牛來」電影。(取材自微博)

1. 票房起步：9天不到萬元的年度最慘動畫

國產動畫電影「牛來」先前雖曾獲北京電影家協會推文盛讚具「國風質感與細膩治癒劇情」，但上映後卻因品質奇差爆發爭議。截至8月13日上映九天，累積綜合票房僅9863元，甚至未突破萬元大關；首日全中國排片251場，僅吸引122人進場，票房為3420元，隨後每日票房更跌至數百元徘徊。觀眾觀影後，紛紛在網路平台吐槽該片3D建模極其粗糙、人物動作僵硬彆扭、台詞毫無感染力。

2人劇組 動畫片「牛來」上映9天票房未過萬 網：想看有多爛

抖音商家推出同款的「牛來」公仔大受歡迎。（短片截圖）

2. 反差暴紅：觀眾湧入電影院「想看有多爛」

「牛來」原本首映當天票房僅3420元，到13日不過7359元；觀影人次前9天僅236人次。但14日在網上突然暴紅後票房一路飆升，截至15日晚也就是上映第11天，總票房已破130萬元，其中單日票房從數百元飆到64.6萬元，漲幅超2000倍。14日前「牛來」全國日排片為個位數，15日激增到884場，16日甚至近2500場。業內人士分析，票房暴漲原因是獵奇、玩梗與玄學三重因素疊加，片名「牛來」也被A股股民視為「牛市來」祈福玄學，不少投資者專程購票打卡討彩頭。

糙到辣眼睛?動畫「牛來」票房飆千倍 觀眾：想看有多爛

動畫片「牛來」全片只靠有導演信雨萌和母親孫麗芳兩人，耗費五年，用手繪完成。(取材自貓眼電影)

3. 幕後大揭密：母子2人手搓5年

據媒體報導，幕後製作「團隊」其實只有兩名主創人員信雨萌、孫麗芳，是一對名不見經傳的母子，出品方「大連璟園」的前身還曾是裝飾工程公司，2021年電影立項時才改為文化影視傳媒公司。信雨萌身兼導演、製片人、配音演員，孫麗芳為編劇、配音演員並演唱片尾曲，電影創作純粹靠「手搓」，歷時五年，主要是「60後」媽媽要為兒子圓夢，是普通家庭投資，沒有外部投資。

為孩子圓夢…動畫「牛來」主創僅母子2人 純手搓5年

中國網友表示，「牛來」電影最精緻的是電影海報。(取材自百度百家)

4. 觀眾實測心得：看完「3分鐘沒緩過來」

不少影迷吐槽該電影「建模粗糙」、「畫面全程崩壞」，從電影海報來看，這看似一部畫風細膩的治癒系水墨動畫片，但實際上電影畫面和海報風格並不相符，有網友直呼「詐騙」。武漢市民周先生表示，觀影過程中大家都在笑，「很難評價，每一秒都在給我震撼」；也有觀眾表示，因好奇半夜買票，看完後「坐了三分鐘沒緩過來勁，大腦一片空白」，並稱不會二刷，「折磨一次就夠了」。

觀眾看本土動畫電影「牛來」：難評價…3分鐘沒緩過來

資料來源：世界新聞網