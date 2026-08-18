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銀杏防失智恐是「智商稅」 醫師揭護腦真正關鍵是這5件事

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銀杏一直是很受歡迎的補腦食品，但神經科醫師認為，飲食、睡眠等日常習慣才是維持認知...
銀杏一直是很受歡迎的補腦食品，但神經科醫師認為，飲食、睡眠等日常習慣才是維持認知功能的關鍵。補充品示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：銀杏防失智缺乏嚴謹證據，研究結果多半不一致。
  • 重點二：銀杏可能有出血、過敏與藥物交互作用等副作用。
  • 重點三：護腦關鍵在飲食、睡眠、運動與社交互動。

全美有超過7百萬人罹患阿茲海默症，愈來愈多人注重維持腦部健康，阿茲海默症協會（Alzheimer’s Association）一項2026年的調查顯示，40歲以上的成人有將近99%認為大腦健康與身體健康同等重要，因此不少人尋求快速避免認知退化的祕方，但市面上許多號稱能改善腦部功能、預防失智症的營養補充品，事實上並未經過嚴謹科學驗證。其中銀杏是否能防止認知衰退一直有爭議。醫師認為從日常生活的飲食、睡眠和運動著手，才是護腦關鍵。

Parade報導，Memorial Hermann Mischer神經科學聯合診所（Memorial Hermann Mischer Neuroscience Associates）神經科醫師舒茲（Jessica Schultz）說，銀杏被宣傳為失智症的天然療法保健品，數世紀以來一直被用於治療氣喘、胃部疾病和失智症。但幾項研究顯示，銀杏對大腦健康並沒有顯著效益，例如2010年發表於美國醫學會雜誌的「銀杏記憶評估研究」，觀察3000多名介於72至96歲的受試者，6年後追蹤的結果顯示，服用銀杏和服用安慰劑的人，認知衰退速度沒有差異，2012年一篇統合分析也支持此研究結果；但支持者也援引幾項研究，表示銀杏可能對大腦健康有些微益處。

諾斯韋爾健康（Northwell Health）的神經科醫師羅森（Noah Rosen）說，儘管銀杏已經使用數世紀，相關研究仍非常有限，研究結果甚至相互矛盾。銀杏中的槲黃素、山奈酚、異鼠李素等對大腦有益的類黃酮化合物，在洋蔥、青花菜、蘋果、菠菜、羽衣甘藍、櫻桃、莓果和杏仁都能攝取到。

舒茲說，服用任何營養補充品也有風險，就像藥物一樣可能有副作用，而銀杏的潛在副作用包含過敏、增加流血風險、和某些藥物發生化學反應、血清素症候群、頭痛與噁心。

雖然銀杏可能沒有特殊效果，但神經科醫師提供五項有助改善腦部健康、應對認知退化的建議。舒茲說，建議採取MIND飲食，這是一種融合地中海飲食與DASH飲食的方式，主要包含蔬果、瘦蛋白質和植物性蛋白質、健康脂肪，以及低鈉、低添加糖和低飽和脂肪的食物。

羅森說，維護腦部健康的最重要因素絕對是睡眠，睡眠可能是導致專注力下降的最大可控風險。舒茲說，建議每周五天運動30分鐘，來延緩大腦老化，運動可以分為多個較短的時段進行，不需要很劇烈，走路、椅子運動和瑜珈都是很棒的運動方式。

舒茲說，維持社交活動對保持腦部健康也很重要，需要和他人相處與互動來維持認知功能；孤獨可能會加速記憶力衰退，對已經有這方面問題的患者而言更是如此。如果擔心自己或家人認知能力衰退，建議諮詢家庭醫師，不是所有記憶衰退都是正常老化現象，但需要神經學評估才能確定問題，越早進行評估越好。

精華 FAQ

  • 目前證據並不支持銀杏有明顯護腦效果，相關大型研究與統合分析多未見認知衰退速度差異，且研究結果常彼此矛盾，因此不宜視為可靠的預防方式。

  • 醫師提醒，銀杏並非完全無風險，可能出現過敏、增加流血風險、與某些藥物交互作用、血清素症候群、頭痛與噁心等問題，服用前應先評估。

  • 建議從5件事著手，包括採行MIND飲食、確保充足睡眠、每周5天每次30分鐘運動、維持社交互動，以及若有疑慮及早就醫做神經學評估。

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