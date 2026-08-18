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現在種下8種花 秋天就能迎接色彩繽紛庭院

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想要庭院在秋季時色彩繽紛，專家說現在種下包括紫菀、菊花和大花三色堇等8種作物就能...
想要庭院在秋季時色彩繽紛，專家說現在種下包括紫菀、菊花和大花三色堇等8種作物就能達成目標。紫菀示意圖。（取材自pexels.com@Gosia K）

AI摘要

文章摘要整理：

園藝專家建議趁現在種下8種花卉，包括紫菀、菊花等，可讓庭院在9月至10月持續綻放，並兼顧授粉昆蟲與秋冬觀賞效果。

若想打造一個色彩繽紛的秋季庭院，專家說無需等待，現在就是種植各種秋天花卉的最佳時機，現在種下的植物，到了10月還能繼續開花。Parade Home & Garden報導，英國設計工作室House Designer資深庭院設計師巴吉克（Mirela Bajic）介紹8種現在種下就能為庭院增添秋色的花卉。

1. 紫菀（aster）

巴吉克說，紫菀是經典的秋季花卉，在仲夏時種下能讓它們在夏末時扎根，九月至十月間就能綻放紫色、粉紅色和藍色的花，而那時其他的花正在凋零。此外，紫菀對授粉媒介友善，所以授粉昆蟲通常會在夏末時蜂擁而至。

2. 菊花（Chrysanthemums）

「老農夫年鑑」（The Old Farmer’s Almanac）建議在早春或早秋時種菊花，但巴吉克建議在仲夏時種下，因為能讓它們更好地扎根、開花更繁盛，明年也更有機會再次生長，超市秋天賣的盆栽較難存活，因為沒有好好地扎根。

3. 黑心金光菊（Black-eyed-susan）

巴吉克說，黑心金光菊是菊科金光菊屬，生長迅速，從夏末一直開花秋天，花朵呈金色和琥珀色，一旦生長後堅毅又耐旱，開花後花托還能為鳥類提供食物。

4. 秋之喜悅（Autumn Joy）

巴吉克說，現在種下秋之喜悅，它們在酷暑中生長容易，秋天時花托會從暗粉色轉為銅色。秋之喜悅是授粉昆蟲在夏末的最愛，能保持良好的株型至冬季。

5. 日本銀蓮花（Japanese anemones）

日本銀蓮花在8月和10月間開花，花色是漂亮的柔粉色和白色，巴吉克說若現在種下並適當澆水，這個多年生植物需要一些時間成熟，但會連續多年給你回報。

6. 觀賞甘藍（Ornamental kale/cabbage）

巴吉克說，夏末時種下觀賞甘藍，隨著之後氣溫下降，其顏色會越來越好看，這個色彩鮮艷的植物是少數在霜凍後仍能保持最佳觀賞狀態的植物之一，「冬天到來時，你會很高興自己在幾個月前種了觀賞甘藍」。

7. 大花三色堇（pansies）和香堇菜（viola）

巴吉克說，這兩種植物都是堇菜屬，仲夏或夏末時種下會一直開花到秋季甚至冬季，它們的價格實惠，是秋季庭院可靠的繽紛色彩來源。

8. 一枝黃花（goldenrod）

在夏天種下一枝黃花，會發現它在9月時會綻放金色花朵。居家修繕雜誌Family Handyman報導（https://www.familyhandyman.com/article/goldenrod-plant/），一年中隨時可以種一枝黃花，只要確保持續澆水數周直到扎根於土壤中。巴吉克說，這種植物對晚期的授粉昆蟲來說非常好。

精華 FAQ

  • 報導列出8種適合現在種下的花，包括紫菀、菊花、黑心金光菊、秋之喜悅、日本銀蓮花、觀賞甘藍、大花三色堇、香堇菜與一枝黃花，重點是讓庭院在秋季持續有色彩。

  • 因為多數植物需要時間在夏末先扎根，等到9月到10月就能穩定開花，花量也更豐富；有些品種若提早種下，甚至能越冬或在明年再次生長。

  • 不少花卉對授粉昆蟲很友善，例如紫菀、秋之喜悅與一枝黃花都能吸引晚季昆蟲；觀賞甘藍可耐霜，黑心金光菊和一枝黃花也能提供鳥類或昆蟲食物。

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