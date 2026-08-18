運動相機、智能門鈴... 好市多8月新上架多款電子產品

好市多8月新電子產品上架，運動相機和智能門鈴等都有不錯評價。運動相機和配件示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Sanju Pandita）

AI摘要 文章摘要整理： 好市多8月上架4款電子新品，從699.99元的Insta360 X6運動相機到119.99元海信電視，再到Ring安防套組與三星75吋Mini LED顯示器，涵蓋多元需求。

好市多 （Costco ）的電子產品區種類繁多，從新款電視、電腦到家庭保全系統應有盡有，每個月都有新品上架。鑒於好市多的倉庫規模龐大，且部分新品只在網站上販售，有時候很容易錯過最新產品，SlashGear報導推薦四款好市多8月的電子產品新品，最近有意前往好市多購買電子產品者可參考比較。

1. Insta360 X6運動相機套裝（Insta360 X6 Action Camera Bundle）

市面上有許多配備傳統魚眼鏡頭的運動相機，但有些人會想找功能更強大的產品，好市多近期推出的Insta360 X6運動相機套裝就是更高階的選擇，售價699.99元。

這款相機搭載Sony 獨家定製雙1/1.1英吋感光元件與f/2.0大光圈，搭配三核心 AI晶片系統進行影像處理，可拍攝8K 50fps 360度全景錄影，非常適合拍攝高解析度、快節奏的內容，支援1.2億像素全景照片與4200萬像素平面照片，電池採用全新升級的2600mAh電池，在8K30fps模式下最長可錄影140分鐘，內建 64 GB儲存空間（可透過microSD卡擴充），並支援無線網路、藍牙5.3和USB-C 3.0連接，使用者還可享受其2.32英吋OLED觸控螢幕，防水深度可達66英尺。

好市多販售的套裝組包括第二顆2600mAh電池、Bullet Time自拍棒（Bullet Time Selfie Stick）、快拆支架和鏡頭替換套件。雖然要價不菲，但X6的評價很高，科技與消費電子產品網站Engadget的編輯崔夫（James Trew）給了8.9的高分，大讚相機出色的圖像品質、豐富的功能和方便的編輯功能，但因偶爾出現的拼接痕跡和高昂的價格扣分。

2. Ring視像智能門鈴（Ring Battery Doorbell Plus with Spotlight Cam）

Ring是智慧家庭安防領域的先驅和領導品牌之一，好市多推出的套組售價269.99元，有第二代電池視像智能門鈴 Plus和第二代聚光燈攝影機（Spotlight Cam），配備2K高畫質攝影機、支援高達6倍變焦，具夜視、即時檢視、雙向通話、移動偵測等功能，還有可快充的電池組。

聚光燈攝影機也有許多相同功能，例如移動偵測、雙向通話等，偵測到移動就會自動開啟聚光燈，也內建警鈴，輕觸Ring的app就能啟動，Ring為這款裝置提供多種供電方式，好市多套組中的B0FWF67WQB型號與門鈴同樣採用電池供電。

這兩款產品在大多數媒體獲得中等評價，科技產品評測機構PC Mag的德萊尼（John R. Delaney）在5分滿分的情況下給第二代電池門鈴3.5分，他認為影像畫質和連接性都很出色，但需要訂閱和不支援Apple HomeKit及Google Assistant則略顯不足，他對聚光燈攝影機的評價更高，燈光亮度很高且有效。

3. 海信32吋QD4系列Hi-QLED智慧電視（Hisense 32-inch QD4 Series Hi-QLED Smart TV）

這款全新的智慧電視售價119.99元，CP值極高，採用1080p FHD全高清解析度顯示螢幕、原生支援60Hz畫面更新率，配置兩個HDMI 1.4連接埠、具備eARC 功能的HDMI連接埠、一個USB連接埠和光纖輸入介面，支援無線網路和藍芽，採用Roku OS作業系統，並與Apple HomeKit、Apple AirPlay和Alexa相容，自備底座，也支援VESA壁掛。

這款電視目前沒有專業媒體的評測，這款特殊型號32QD45SRC似乎只在好市多販售，目前也沒有顧客評價。QD4系列的前幾代產品在色彩和飽和度都有極高評價，但解析度都只有720p，這款新電視至少解決了這個問題。

4. 三星75型M80H系列4K Mini LED智慧顯示器（Samsung 75-inch Class M80H Series 4K Mini LED Smart TV）

海信的電視小巧實惠，好市多也有其他高階電視選擇，近期開始販售的75型M80H系列4K Mini LED智慧顯示器有144Hz畫面更新率，支援AMD FreeSync Premium技術、HDR10+、純色廣色域（Pure Spectrum Color）和自動低延遲模式 （ALLM）。

面板在連接相容的個人電腦時支援240Hz更新率，但由於採用DLG技術，在此模式下解析度會降低。電視搭載NQ4 Gen2處理器，並配備一系列基於人工智慧的功能，例如三星Vision AI Companion、AI足球模式、Adaptive Sound+和AI遊戲優化器。

這款電視在大多數零售商網站上的評分都不錯，在滿分都是5分的情況下於Home Depot上獲得了4.8分，在沃爾瑪獲得了5分，在亞馬遜上獲得了4.2分，顧客普遍稱讚其畫質、CP值、色彩和容易使用性。儘管如此，值得注意的是，Rtings.com對這款電視的評價則較為中立，認為其出色的配備不能彌補表現欠佳的事實，市面上還有更好的選擇。