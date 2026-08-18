超夢幻產房 佛州媽媽一邊陣痛一邊欣賞迪士尼煙火

佛州奧蘭多迪士尼世界魔法王國煙火秀，拍攝於2022年。 (路透)

佛州 女子賈桂琳斯凱爾頓（Jacqueline Skelton）分享奇特的待產經歷，她的病房窗外正好能欣賞迪士尼 魔法王國（Magic Kingdom）的煙火，她的影片迅速在網路上引發關注。

People報導，斯凱爾頓2025年12月生下第2個孩子時，在佛州迪士尼世界附近的醫院待產；當陣痛開始，她與丈夫一同欣賞魔法王國煙火約20分鐘。她在Instagram分享影片時寫道：「我永遠不會忘記，陣痛間隔時，我看到的景色就是魔法王國煙火，因為我是在『迪士尼』醫院生產。」

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影片中可見，斯凱爾頓在病房裡露出笑容抱著剛出生的兒子鮑恩（Bowen Everett Skelton），畫面也穿插迪士尼城堡煙火。她並寫下：「在迎接我人生最棒的冒險之前，先來一點迪士尼魔法。」她形容，在「迪士尼」醫院生產，讓自己的待產過程多了魔法王國煙火相伴，「絕對是我永遠不會忘記的『只有迪士尼才有』時刻。」

斯凱爾頓是名副其實的「迪士尼迷」，她的大女兒取名布萊爾．蘿絲（Briar Rose），靈感來自迪士尼電影「睡美人」。

斯凱爾頓是在佛州的AdventHealth醫院生產，院方發言人表示，醫院有數間病房能看到魔法王國煙火，但病患無法事先預訂這些房間。