陳幸妤帆布包「太可愛」紅了 來自兒子母校「爾灣加大」校園小物

陳幸妤連日被媒體追著跑，身上背的黃色帆布袋意外成網友討論焦點。(記者袁志豪／攝影)

台前總統陳水扁 女兒陳幸妤近日因離婚消息曝光，再度成為媒體追逐焦點。除了與前夫趙建銘的紛紛擾擾，網友也跟著每天關注她的穿搭，其中一款黃色帆布包，更被網友直呼「好可愛！哪裡可以買？」

陳幸妤17日被媒體問到身上的黃色帆布包，她透露是「兒子的」，網友起底是美國爾灣 加州大學（UC Irvine，UCI）推出的校園小物，由英國插畫家Julia Gash操刀設計。

根據UCI官網，這款由Julia Gash獨家設計的帆布包，以她標誌性的手繪插畫呈現爾灣風情，融入校園經典地標與充滿校園精神的細節，售價24.98元。

陳幸妤同款UCI校園帆布包。(取材自UC Irvine官網)

官網更稱「無論是學生、校友或食蟻獸（Anteater）粉絲，都能用這款兼具時尚與實用性的托特包，隨身攜帶日常用品，同時展現母校情懷，都能隨時隨地展現你的UCI驕傲！」

英國插畫家Julia Gash以充滿童趣的插畫風格描繪全球城市、校園與風景，希望透過作品呈現孩子初次探索世界時的驚奇感。

據報導，談到獨特畫風，她說：「我刻意用孩子般的方式作畫，試圖捕捉孩子第一次發現世界時的敬畏與驚奇。」她認為，正是這份純真與好奇，讓觀眾更容易與作品產生共鳴，希望作品能以輕鬆、真誠的方式詮釋生活的世界。