陳幸妤帆布包「太可愛」紅了 來自兒子母校「爾灣加大」校園小物
台前總統陳水扁女兒陳幸妤近日因離婚消息曝光，再度成為媒體追逐焦點。除了與前夫趙建銘的紛紛擾擾，網友也跟著每天關注她的穿搭，其中一款黃色帆布包，更被網友直呼「好可愛！哪裡可以買？」
陳幸妤17日被媒體問到身上的黃色帆布包，她透露是「兒子的」，網友起底是美國爾灣加州大學（UC Irvine，UCI）推出的校園小物，由英國插畫家Julia Gash操刀設計。
根據UCI官網，這款由Julia Gash獨家設計的帆布包，以她標誌性的手繪插畫呈現爾灣風情，融入校園經典地標與充滿校園精神的細節，售價24.98元。
哪裡可以買？
在爾灣加大的官網上可以購買：爾灣加大官網
官網更稱「無論是學生、校友或食蟻獸（Anteater）粉絲，都能用這款兼具時尚與實用性的托特包，隨身攜帶日常用品，同時展現母校情懷，都能隨時隨地展現你的UCI驕傲！」
英國插畫家Julia Gash以充滿童趣的插畫風格描繪全球城市、校園與風景，希望透過作品呈現孩子初次探索世界時的驚奇感。
據報導，談到獨特畫風，她說：「我刻意用孩子般的方式作畫，試圖捕捉孩子第一次發現世界時的敬畏與驚奇。」她認為，正是這份純真與好奇，讓觀眾更容易與作品產生共鳴，希望作品能以輕鬆、真誠的方式詮釋生活的世界。
她受訪時表示那個黃色帆布包是「兒子的」，後來被網友起底，確認是美國爾灣加州大學UCI推出的校園周邊商品。 這款托特包由英國插畫家Julia Gash操刀，以手繪風格呈現爾灣校園地標與風情，兼具實用與紀念性，官網售價為24.98元。 官網強調學生、校友或Anteater粉絲都能使用，既能裝日常用品，也能展現母校情懷，並在任何時候表達對UCI的認同與驕傲。
精華 FAQ
她受訪時表示那個黃色帆布包是「兒子的」，後來被網友起底，確認是美國爾灣加州大學UCI推出的校園周邊商品。
這款托特包由英國插畫家Julia Gash操刀，以手繪風格呈現爾灣校園地標與風情，兼具實用與紀念性，官網售價為24.98元。
官網強調學生、校友或Anteater粉絲都能使用，既能裝日常用品，也能展現母校情懷，並在任何時候表達對UCI的認同與驕傲。
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