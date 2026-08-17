川普的屁股「神祕凸起」網友瘋猜：西裝下藏了什麼

川普是美國史上就任最高齡的總統。（美聯社）

美國總統川普 （Donald Trump）近日被拍到西裝後方「鼓起一塊」，外觀看似有方塊型硬物藏在衣物內。畫面曝光後引發網友猜測，也讓外界再次關注川普的健康狀況。

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白宮 新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）16日在社群平台X發布一段影片，畫面顯示川普在長島 一場造勢活動結束後走向人群，其西裝後方明顯鼓起。

影片中，這個近似盒狀的凸起在川普行走期間，維持固定位置。獨立記者亞倫魯帕爾（Aaron Rupar）在X發文揶揄：「說真的，川普的屁股到底怎麼了？看起來他後面好像裝了某種裝置。」

網友議論紛紛，有人猜測「川普該不會穿著成人紙尿褲。」另有人開玩笑問：「他是不是做了巴西提臀術？」

白宮尚未立即回應媒體對這段影片的詢問。

隨著川普第二任期內健康狀況受到更多關注，外界近來也持續猜測他的西裝下是否藏有醫療裝置。

川普過去也曾被拍到頸部不明紅疹，他16日在長島演說時也出現疑似忘記人名的情況。當時他正介紹自己剛背書支持的紐約州檢察長候選人柯鈺潔（Saritha Komatireddy），卻一時叫不出對方名字，只能在台上喊道：「你到底在哪裡……女士？你在哪裡？」