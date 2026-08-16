購物用自助結帳機 10種行為最惹人厭 員工：到底哪裡看不懂？

自助結帳機雖能縮短排隊時間，但使用過程中的各種狀況，也讓不少零售業 員工感到困擾。「The Daily Meal」整理出10種讓店員最討厭顧客在使用自助結帳機時出現的行為，包含偷拿商品、要求員工代為結帳、把故障歸咎於員工等行為，甚至有人無視機器故障標示，導致員工必須頻繁介入處理。

1.試圖偷竊商品

許多人利用自助結帳偷竊，或將高價商品偽裝成便宜商品。被抓到時還常常對員工惡言相向，讓員工壓力極大。有員工感嘆，「我的工資又不夠讓我去當警衛」。

2.要求員工代勞所有動作

自助結帳本該由顧客自行完成，但許多人卻把負責顧全場的員工當作個人專屬收銀員，占用員工的時間，也影響其他需要協助的人。如果想要人性化的服務，就去人工收銀台吧。

3.機器故障卻怪員工

自助結帳機經常出錯或重量感應失靈，有些顧客會把氣出在無辜的店員身上，甚至抱怨「根本不該引進自助結帳」。

4.嘗試使用非條碼優惠券

無條碼優惠券無法自行掃描，通常需要員工手動處理，容易造成系統卡關與排隊堵塞。如果優惠券很多，建議直接走人工通道。

5.在掃描過程中提早拿走商品

自助結帳裝袋區有精密的重量感應器，若在結帳完成前把東西拿走，會導致機器判斷商品數量與金額不符，於是直接鎖死機器，讓員工必須前來解鎖。有超市員工表示，標示都寫得這麼清楚了，「我每天都想衝著這些人大喊：『把東西留在裝袋區！你這個笨蛋！到底哪句話不明白？！』」

6.強行使用已標示故障的機器

許多顧客會忽視「暫停使用」或「通道關閉」的告示，硬要試圖操作，結果只是浪費時間並增加混亂。

7.讓小孩子掃描所有商品

雖然讓小孩幫忙很有教育意義，但小朋友容易出錯或放錯位置，導致機器不斷報錯，在尖峰時段特別容易拖慢隊伍。

8.在「僅限刷卡」的機器上試圖使用現金

不看螢幕上大大的「僅限刷卡(Card Only)」標示，最後無法付款，造成退貨、棄置商品與溝通衝突。有員工在社群上留言：「螢幕上方醒目的『只接受刷卡』標誌，以及結帳開始前螢幕上同樣醒目的『只接受刷卡』提示，難道還不夠明顯嗎？」

9.把購物車或購物籃亂放在自助區

結帳後隨手把購物車留在走道上擋路，或把購物籃隨意丟棄，增加員工收拾的負擔。

10.在小型自助結帳台處理大量商品

小型自助結帳台是設計給購買少量商品的顧客使用，有些顧客採買了一整車的商品，卻到小型自助結帳機結帳，或占用大量時間，影響排隊使用自助結帳機的流暢度。