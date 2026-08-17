喝全脂牛奶不一定會胖 研究：每日適當份量不影響體重、血脂

過去許多人普遍認為，低脂乳品比全脂健康；鮮乳示意圖。（路透）

一直以來普遍存在「低脂乳製品較全脂健康」的觀念，然而近日研究揭露，全脂乳製品未必如過去認為的那樣容易導致肥胖及心血管問題，每天食用3份全脂乳製品，並未對體重、體脂或血脂造成明顯不良影響。

半島電視台報導，多年來，科學家及營養師普遍建議民眾改吃低脂乳製品，以降低肥胖及膽固醇風險，但愈來愈多研究開始質疑這套邏輯，甚至發現全脂乳製品可能帶來部分營養益處。

加拿大多倫多大學教授安德森（Harvey Anderson）領導的研究近日刊登於營養學期刊（The Journal of Nutrition），該研究發現，每天食用三份全脂乳製品並不會對體重、身體組成、能量代謝或血脂水平產生負面影響。

研究團隊在2020年9月至2023年2月間，招募74名體重過重或肥胖、但代謝狀況大致健康的成年人，並隨機分成3組。

第一組採取低乳製品、限制熱量的飲食；第二組採取熱量平衡的飲食，每天食用3份乳製品；第三組則不限制飲食，同樣每天食用3份乳製品。研究期間，被分配至乳製品組的參與者均由研究人員提供全脂乳製品。

研究期間，全脂乳製品組的參與者由研究人員提供牛奶、優格及起司等產品，所有人也都接受符合加拿大飲食指南的飲食建議。

經過12周後，研究人員並未發現3組在體重、身體質量指數（BMI）、腰圍、體脂、靜止代謝率、血糖及膽固醇方面出現具有統計意義的差異。

限制熱量的低乳製品組體重及BMI略有下降，兩組全脂乳製品參與者的體重則大致維持穩定。研究團隊指出，即使是不限制熱量的全脂乳製品組，也沒有因此明顯增重。

12周後研究人員發現，採取低乳製品飲食者與每天食用3份乳製品者，在體重增加、身體組成及膽固醇方面，沒有明顯差異。

此外，食用乳製品甚至可能為身體健康帶來益處，研究顯示，食用更多乳製品的參與者在血壓方面有所改善，鈣、蛋白質和維生素 D 的攝取量也增加。

為何全脂乳製品長期不受青睞?

過去的營養學邏輯相當直接，認為全脂乳製品含有大量飽和脂肪，而飽和脂肪會提高俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白膽固醇（LDL），因此降低乳製品中的脂肪含量，應能減少心血管疾病風險。

不過哈佛大學2016年公布的一項大型分析，涵蓋美國3個研究群體、超過22萬名參與者，結果發現乳脂本身與較高的心血管疾病風險沒有關聯，但若以多元不飽和脂肪取代乳脂，心血管疾病風險則降低24%，以植物脂肪取代乳脂，風險也降低10%。

安德森表示，人體研究所得出的證據，並不總是符合外界對全脂乳製品的疑慮。包括多倫多大學醫學院教授米利庫（Kozeta Milliku）近期主持的研究在內，部分研究甚至發現，攝取乳製品可能具有正面或保護作用。

健康與否不能只看單一營養素

在多倫多大學的這項新研究中顯示，每日攝取三份乳製品並不會導致體重、體脂與膽固醇的增加，意味著飲食中含有乳脂，不一定會自動導致舊有理論預測的不良代謝影響，也對僅憑乳製品標示的脂肪含量，判斷其健康影響的做法提出質疑。

過去的營養觀念往往著重單一營養素，飽和脂肪被視為風險因子，因此含有較多飽和脂肪的食物，便被認為比較不健康。

不過，研究人員現在愈來愈傾向將乳製品視為一個完整的「食物基質」，其中包含蛋白質、礦物質、維生素、碳水化合物及脂肪。這些成分彼此作用的方式，可能影響人體對脂肪的反應。

簡單而言，一種食物對健康的影響，可能取決於不同成分如何互相作用，而不能只看其中一項營養素的含量。

安德森表示，「乳製品含有酪蛋白及乳清蛋白，兩種蛋白質與脂肪結合，其中也混合了其他營養素。」

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