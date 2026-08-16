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從時薪3美元泊車弟到身價111億元 他如今更掌管破兆元公司

從時薪3美元泊車弟到身價111億元 他如今更掌管破兆元公司

TVBS新聞網／編譯：沈惟中
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阿波羅全球管理公司的共同創辦人兼執行長羅文。 （路透）
阿波羅全球管理公司的共同創辦人兼執行長羅文。 （路透）

美國企業家羅文（Marc Rowan）如今身價約111億美元，是另類資產管理公司阿波羅全球管理（Apollo Global Management）共同創辦人兼執行長，公司管理資產規模已超過1兆美元。然而，羅文的職涯並非一開始就站在金融業頂端，18歲的他還只是一名時薪3.10美元的代客泊車員。

從泊車員到華爾街新人

據印度時報報導，1980年，18歲的羅文住在佛羅里達州好萊塢，曾在飯店擔任代客泊車員，還替冬季前往佛州度假的「候鳥族」將汽車從紐約開到佛州。此外，他也在派對用品店及猶太潔食餐飲公司輪班工作。多年後回憶這段經歷，羅文表示自己「做過很多不同的工作」，而且每份工作都能從中學到一些東西。

出身律師家庭的羅文，原本進入大學時選擇法律預科，但後來認為課程不適合自己，轉而進入賓夕法尼亞大學華頓商學院。接觸金融後，他認為這個領域比法律更適合自己。求學期間，他曾在管理顧問公司Booz Allen暑期實習，也曾在紐約證券交易所擔任跑腿員。

加入德崇證券 公司倒閉成創業契機

取得學士及MBA學位後，羅文於1984年底加入德崇證券（Drexel Burnham Lambert）併購部門，稱這是自己的「第一份真正工作」。然而，1990年德崇證券因垃圾債券危機倒閉，羅文並未因此離開金融業，反而與2名前同事共同創辦阿波羅全球管理。

此後，阿波羅逐步成為全球最大的另類資產管理公司之一，尤其在2008年金融危機後，困境資產投資市場擴大，也推動公司業務成長。羅文於2021年出任執行長，截至今年初，公司管理資產規模已突破1兆美元。

「每份工作都能帶走一些東西」

如今已站上金融業高位，羅文仍經常談起年輕時的工作經歷。他認為，無論是代客泊車、運送汽車或餐飲工作，都能從中帶走一些東西。這些工作讓他習慣直接面對客戶、準時完成任務，也讓他在早年便累積同時處理不同工作的經驗，最後得以成功經營大公司。

從時薪百元泊車弟到身價3600億！他今掌管32兆公司

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