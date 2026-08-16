加州女花萬元隆乳竟被注射「死者脂肪」胸部慘變月球表面

女子隆乳購買的竟是屍體脂肪填充物；示意圖。(圖／123RF)

美國加州一名40多歲的女性花費約1萬美元（約新台幣32萬元）接受新興豐胸產品，不料竟是使用屍體脂肪當填充物。導致女子術後胸部出現堅硬如石的腫塊與油脂囊腫，讓她形容自己的胸部摸起來像「月球表面」。媒體指出，這款產品名為AlloClae，目前在美國是否合法相當有爭議。

據紐約郵報報導，該女性化名妮可（Nicole），並表示自己先前已花費近2萬美元進行兩次自體脂肪移植手術皆失敗，因為她希望能增大一個罩杯。去年11月，她從整形外科醫師處購買三盒AlloClae隆乳填充物，期待能在30分鐘內完成胸部改造。然而，即使使用麻醉劑，整個過程仍讓她「痛苦難耐、頭昏眼花」，術後胸部腫脹且凹凸不平。

填充物變成巨大油脂囊腫與腫塊

到了今年2月，妮可發現原本豐胸增加的體積消失，胸部出現巨大的油脂囊腫與脂肪壞死腫塊。她在3月接受超音波檢查、5月進行乳房核磁共振，放射科醫師稱這些腫塊為「過大的肉芽腫」，部分腫塊甚至讓醫師難以區分是良性還惡性腫瘤。妮可事後經積極治療，但她透露，儘管壞死組織與油脂囊腫已不再可見，但仍可觸摸到，她希望此案能促進對這項爭議性產品的更多研究與監管審查。

紐約整形外科集團主席阿多納（Tommaso Addona）醫師表示，脂肪壞死可能因新脂肪注入區域血流不足所致。他坦言對AlloClae持懷疑態度，在看到「非常有利的文獻」之前，暫不向患者提供此療程。該產品製造商Tiger Aesthetics發言人則向媒體證實，產品「並非零風險」，任何新出現的乳房腫塊或囊腫都應由主治醫師進行評估。

花32萬隆乳竟被注射「死者脂肪」！美魔女胸部慘變月球表面

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