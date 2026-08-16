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喝杯熱茶下半身毀了 星巴克挨告「桌太晃」害陰莖損傷

TVBS新聞網／編譯：謝景沛
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全球知名連鎖咖啡品牌星巴克。（美聯社）
全球知名連鎖咖啡品牌星巴克。（美聯社）

全球知名連鎖咖啡品牌星巴克（Starbucks）在美國面臨一起重大求償訴訟。一名63歲的石油與天然氣公司高管提告指控，日前在聖地牙哥一家星巴克門市消費時，因店內桌子嚴重搖晃，導致剛點的超燙熱茶潑灑至其下半身，造成生殖器嚴重神經損傷與毀容，憤而向法院提出訴訟要求賠償。

店員一句話竟成燙傷導火線

根據上周向聖地牙哥聯邦法院提起的訴訟文件顯示，原告為現年63歲的油氣公司高管弗拉基米爾·波德利普斯基（Vladimir Podlipskiy）。事件發生於2024年8月28日，當時波德利普斯基正與同事在該門市開會並點了一杯熱茶。

訴狀指出，會議期間一名星巴克員工要求波德利普斯基挪近一張嚴重搖晃的桌子，當時該杯燙熱的茶飲正放置於桌上。不料桌子瞬間傾斜，滾燙的熱茶直接灑落在波德利普斯基的大腿、腹股溝及生殖器上，造成嚴重燒傷與毀容。

律師團隊主張，波德利普斯基對這起意外並無過失，並強烈指控星巴克在維護門市桌椅穩定度、處理高溫飲料安全規範上未盡到「注意義務」。訴狀更強調，店員在明知有熱飲且桌子不穩的情況下，仍指示顧客靠近，直接導致了這場悲劇。

這起嚴重的燙傷意外不僅造成波德利普斯基身體毀容，更引發生殖器神經受損與身體虛弱，隨之而來的是龐大的醫療費用、劇烈疼痛與心理創傷。波德利普斯基目前已正式向法院尋求一般性及特別賠償金，並要求星巴克負擔全額訴訟費用。

對此，星巴克已向聯邦法院提交答辯書，全面否認各項指控，並反擊主張原告波德利普斯基「可能未盡到減輕損害的責任」。截至目前，星巴克總部尚未對外給予進一步的評論。

喝杯熱茶下半身毀了！美企高層告星巴克　控「桌太晃」害陰莖損傷

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