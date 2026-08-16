情侶同床不健康？換血富豪堅持「分床鐵律」如今為愛破戒

為了追求「永生」不惜抽17歲親生兒子鮮血注射、瘋狂抗老的48歲美國科技富豪強森。 （美聯社）

為了追求「永生」不惜抽17歲親生兒子鮮血注射、瘋狂抗老的48歲美國科技富豪強森（Bryan Johnson），向來以近乎苛刻的自律生活聞名。他曾公開表示為了維持最完美的睡眠品質與抗衰老效果，與30歲的女友托洛（Kate Tolo）嚴格遵守「絕不同床過夜」的原則，直言床上唯一的活動只有性行為。然而托洛近日在社群平台爆料，強森打破了這項堅持，已經連續與她同床共枕長達15天。

女友笑稱：實驗無限期延長

LadBible報導，強森今年6月才在X發表長文，引經據典指出兩人分床、甚至分居才是保持年輕的關鍵。然而，托洛於8月11日發文透露，她成功完成了屬於自己的100天抗老計畫，並向強森提議將「兩人同床」作為完成計畫的獎勵實驗，起初強森僅答應合睡3天。

沒想到這場「睡眠實驗」一開跑便欲罷不能。托洛隨後帶著神秘微笑符號更新近況：「現在已經進入第15天了！」

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雙人同床好不好？強森親自引據「科學兩極化」

事實上，強森當初堅持分床並非毫無依據。他曾列舉多項研究，指出同床共枕可能引發睡眠中斷，甚至有研究顯示女性在與伴侶同睡時睡眠品質更容易下降。

不過，科學界對此議題其實看法兩極。也有權威睡眠研究指出，情侶共寢有助於增加快速動眼期（REM）、同步血壓，甚至能降低失眠與焦慮感。托洛也坦言，雖然直覺認為強森的睡眠品質可能會稍微受影響，但自己非常期待透過這場「真人實驗」來驗證科學數據。

富豪已非首次為愛妥協

這並非強森第一次為了托洛打破自己的健康鐵律。今年5月，強森曾為了拜訪托洛位於澳洲的父母而毅然搭乘長途飛機。當時他坦承：「跨國飛行會加速人體衰老，但我真的太愛她了，這點代價完全值得！」

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