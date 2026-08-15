赤馬年60年一遇 農曆七月4生肖「財運旺爆」

農曆七月已至，命理師楊登嵙分享鬼月的生肖民俗觀念。示意圖。(取自123RF)

2026年是丙午年，60年一遇的「赤馬年」。命理師楊登嵙教授指出，今年生肖屬馬者值太歲，屬鼠者沖太歲，屬牛者害太歲，屬兔者破太歲，另有馬刑太歲之說，上述生肖今年需格外留意健康與安全，凡事謹慎為宜，避免衝動行事招致損失。農曆七月則有猴、雞、羊、蛇四生肖財運特別旺盛，值得好好把握。

命理師楊登嵙表示，屬猴者正財運勢穩健向上，工作表現漸入佳境，建議將靈感隨手記下，有助日後發展；上班族加薪機會大，自營業者則因客源穩定、合作案順利而有長期進帳，適合進行資金操作與投資，把握機會可望更上一層樓。

屬雞者今年貴人運旺，加上本身積極進取、努力不懈，工作上易獲提攜與投資良機，正所謂「天助自助者」。事業與財運雙雙看漲，可望因貴人相助而增添額外財富，人脈經營將是今年獲利關鍵。

另外，屬羊者正財穩定，只要善用智慧與勞力，收入無虞，生活無憂；偏財方面，參與抽獎活動也有斬獲。但提醒此生肖不宜進行大額短期操作，宜以長期投資為主，以免資金遭套牢、財富流失，得不償失。

他分享，屬蛇者偏財運勢最為亮眼，購買刮刮樂或參加抽獎活動中獎機率增加，意外之財可期；正財運同樣穩中有升，上班族有望因表現優異獲加薪，經商者用心經營則有望收入翻倍。整體而言，今年財富增值效果明顯，投資理財方面則須謹慎評估，建議把握正財機會，回報將更為豐厚。