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植物奶「含有大量添加物」消費者潮流重回牛奶懷抱

編譯易起宇／綜合外電
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隨著消費者追求成分簡單的產品，他們對替代奶的熱愛已逐漸退燒。（路透）
隨著消費者追求成分簡單的產品，他們對替代奶的熱愛已逐漸退燒。（路透）

植物奶長年標榜的健康光環正面臨考驗。受到高加工添加物、價格偏高以及蛋白質含量不足等疑慮影響，植物奶銷量下滑；相反地，牛奶則持續成長。隨著消費者逐漸轉向追求簡單未加工的原型飲食，全球乳品與替代奶市場正上演一場趨勢大翻轉。

32歲的柯絲塔十年來都喝杏仁奶和腰果奶，近期查看成分後卻意外發現含有大量添加物，例如乳化劑、種子油，以及鹿角菜膠等工業增稠劑，且幾乎不含蛋白質。於是，她睽違多年再次把傳統牛奶放進購物車，「因為那只有一種成分」。

據研究機構Circana數據，植物奶零售銷量已連三年跌幅超過5%。杏仁奶受到最重打擊，被視為時尚的燕麥奶成長也放緩。同時間，美國每年零售銷售額近180億美元的牛奶卻持續成長，英國和其他歐洲市場也呈現類似趨勢。

Circana資深副總裁雅托貝莉表示，「人們正在減少喝植物奶，對價格、味道、重度加工，以及蛋白質含量少於牛奶，感到失望」。

有些廠商重新思考策略，例如法國食品巨擘達能（Danone）最近剛推出一系列高蛋白植物奶產品，以刺激成長。

其他公司則選擇退場，乳品合作社Arla去年結束在英國的植物奶品牌。

植物奶在2010年代流行起來，原因是消費者日益偏好對環境友善和無乳糖選項。到2010年代後半，拜瑞典品牌Oatly的爆紅所賜，拿鐵愛好者陸續到咖啡店多花0.5至1美元，用「咖啡師等級」的植物奶升級飲料。星巴克也在2021年把燕麥奶加入美國門市的固定菜單。

但如今消費者潮流再度轉向，追求原料更少的單純飲食。雀巢等食品大廠都已縮減其植物性產品規模，Oatly市值已從2021年上市後的約120億美元，跌到只剩不到5億美元。

精華 FAQ

  • 報導指出，消費者對植物奶的價格、味道、重度加工與蛋白質含量不足感到失望，加上查看成分後發現乳化劑、種子油與增稠劑等添加物，因而轉向牛奶。

  • 牛奶受惠於「原料更少、成分更單純」的飲食潮流，對許多消費者來說更接近原型食物，也被視為蛋白質更完整、用途更直接的選擇，因此銷售持續上升。

  • 部分業者選擇調整產品，如達能推出高蛋白植物奶，希望改善營養訴求；也有公司直接縮減或退出市場，例如Arla結束英國植物奶品牌，Oatly市值也大幅下滑。

牛奶 蛋白質

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