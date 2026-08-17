10部高評陸劇被錯過 「大理寺少卿遊」奇幻又寫實、這齣沒有頂留加持卻飆出高分

10部作品熱度雖不算突出，仍憑藉題材、演技或製作品質獲得不錯評價。左為「大理寺少卿遊」、右為「夜色正濃」。（取材自豆瓣）

AI摘要 文章摘要整理： 文章盤點10部容易被忽略的高評陸劇，從探案、職場到年代群像皆有代表作，雖熱度不高，卻憑題材、演技與製作獲得觀眾肯定。

近期陸劇多由知名演員擔綱，陳偉霆「九門」、丁禹兮 「花開錦繡」及田曦薇「天才，女友」都有一定話題，部分缺少流量明星或宣傳資源的作品，卻可能因曝光不足而被忽略。根據搜狐報導，從古裝探案、現代職場到懷舊群像劇，以下10部作品熱度雖不算突出，仍憑藉題材、演技或製作品質獲得不錯評價。

推薦一：「大理寺少卿遊」

丁禹兮、周奇主演的「大理寺少卿遊」改編自漫畫「大理寺日誌」，以古裝探案結合奇幻設定。故事描述李餅遇刺身亡後意外化為白貓，後來獲任命為大理寺少卿，與陳拾、王七、阿里巴巴、崔倍及孫豹等人攜手調查案件，揭開神都重重迷霧。

原著「貓頭人身」的設定一度讓粉絲擔心真人版難以呈現，劇版則透過動畫及視覺設計，在寫實與奇幻之間取得平衡。作品熱度不如丁禹兮其他代表作，豆瓣仍獲得7.2分，探案氛圍及群像互動皆具可看性。

推薦二：「四方館」

檀健次、周依然主演的「四方館」是一部古裝探案輕喜劇，故事以古代外交機構為背景，描述一群心懷理想的年輕人，在處理各方事務的過程中，為家國與正義奔走。

作品結合外交、探案及職場群像，主要人物形象鮮明，彼此互動也帶來不少笑點。部分觀眾認為案件不夠緊湊刺激，懸疑強度不如「唐朝詭事錄」，但演員表現穩定，四方館成員的日常及團隊情誼仍是主要亮點。

推薦三：「餘生有涯」

張彬彬、毛曉彤主演的「餘生有涯」，聚焦女性遭受侵害後維權及走出創傷的歷程。葉思北長期忍受原生家庭的不公平對待，丈夫秦南因無法接受她一再退讓而提出離婚，未料葉思北此時遭遇侵害；得知真相後，秦南選擇陪伴她面對困境。

該劇由「東宮」導演李木戈執導，前段氣氛懸疑壓抑，後段則逐漸轉向療癒。作品愛情戲比例不高，更著重當事人的心理創傷、維權困難及夫妻間的相互扶持，張彬彬與毛曉彤的演技及搭檔效果也受到肯定。

推薦四：「夜色正濃」

江疏影、佟大為主演的「夜色正濃」將故事背景放在洋酒產業，描述一群年輕人為了業績與生活努力，從基層促銷員一路成長為業界重要人物，過程中也不斷面臨利益、人性及職場現實的考驗。

作品採取節奏快速的狗血職場劇路線，劇中人物各有盤算，情節接連翻轉。儘管部分設計被認為略顯浮誇，卻能維持戲劇張力，不容易讓觀眾感到無聊，豆瓣評分達7.5。

推薦五：「錦囊妙錄」

胡冰卿、翟子路主演的「錦囊妙錄」由唐人影視製作，帶有早期古裝探案劇的風格。家道中落的少女羅疏為了擺脫賤籍，主動協助新任縣令韓慕之偵破案件，之後成為捕快，並與少年公子齊夢麟共同面對一連串民間奇案。

該劇採單元案件形式，無頭女屍案、汾河裸屍案等事件接連出現，主角感情也在辦案過程中逐漸升溫。作品節奏明快、案件不落俗套，胡冰卿與翟子路的搭檔火花更帶來意外驚喜。

推薦六：「流水迢迢」

任嘉倫、李蘭迪主演的「流水迢迢」主打古裝權謀與悲劇虐戀。月落城少城主蕭無瑕化名衛昭，長年潛伏梁國調查家族真相，原本計畫擄走齊王案唯一活口，卻遭少女江慈意外破壞，三人因而捲入權力與感情糾葛。

該劇製作品質及權謀氛圍獲得一定肯定，悲劇結局也留下強烈後勁。較為可惜的是，任嘉倫與李蘭迪的CP火花被認為稍弱，影響感情線吸引力，使作品未能衝出更高熱度；豆瓣評分為6.8，仍被視為2024年表現不差的古裝偶像劇。

推薦七：「致1999年的自己」

李昀銳、黃楊鈿甜主演的「致1999年的自己」以1999年上海工人新村為背景，描寫五個普通家庭的生活。劇中既有獨自撫養孩子的單親母親，也有努力創業卻面臨親子問題的父親，以及渴望自由、與傳統家長發生衝突的少女。

作品以青春群像為主軸，融合親情、友情及愛情，並透過生活細節營造懷舊氣息。人物並非單純為情節服務，每個家庭都有自身難題與情感重量，細膩風格獲得觀眾共鳴，豆瓣評分達7.7。

10部作品熱度雖不算突出，仍憑藉題材、演技或製作品質獲得不錯評價。圖為「致1999年的自己」。（取材自豆瓣）

推薦八：「曾少年」

張一山、關曉彤及范丞丞主演的「曾少年」改編自九夜茴同名小說，延續前作「曾少年之小時候」的角色關係，將故事推進至大學及成年階段。秦川與謝喬從小一起長大，卻在感情道路上各自繞了一大圈，最終才發現長久陪伴的重要。

該劇帶有青春疼痛文學色彩，多角戀與錯位感情增加不少狗血成分，但親情、友情及愛情線皆能引起部分觀眾共鳴。前作豆瓣高達8.5分，大學篇也取得7.5分，整體口碑高於實際熱度。

推薦九：「足跡」

童瑤、丞磊主演的「足跡」以一棟位於上海法租界的西式洋房為核心，串起1930年代、1950年代及1990年代三個時期的人物故事。洋房先後成為婦產醫院、工廠空間及商住兩用房，見證不同世代的選擇與命運。

其中丞磊、林允所在的民國篇較具話題，丞磊飾演與幫派存在牽連的菁英律師，遇上留學歸國的醫生，兩人意外產生強烈CP感。相較「九門」、「這一秒過火」等同類背景作品，「足跡」熱度偏低，但年代氛圍與人物故事獲得不少好評。

推薦十：「時光代理人」

蔣龍、畢雯珺、卜冠今主演的都市奇幻劇「時光代理人」，描述程小時與陸光擁有透過照片進入過去的特殊能力。鄰居喬苓得知祕密後加入小隊，三人接受不同委託，協助他人彌補遺憾，同時追查程小時父母失蹤的真相。

作品在奇幻懸疑之外，也融入大量輕鬆搞笑的日常，三人小隊的互動自然，個別案件則兼具溫暖與療癒感。由於播出平台聲量有限，加上缺少傳統流量明星，播出期間相對冷清，豆瓣卻開出8.0分，觀眾評價幾乎一面倒肯定，成為這批容易被錯過的作品中最突出的冷門佳作。

10部作品熱度雖不算突出，仍憑藉題材、演技或製作品質獲得不錯評價。圖為「時光代理人」。（取材自豆瓣）