醬肉包、避風塘炒蟹...大廚爸媽飛海外探望女兒外孫 天天煮滿桌家鄉菜

網友的爸媽至澳洲探望他，並包辦三餐與家事。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Anna Shvets ）

AI摘要 文章摘要整理： 一名定居澳洲的華人網友分享，父母來訪27天期間不僅包辦家務與照顧孩子，還天天端出滿桌家鄉菜，讓她重回被照顧的幸福時光。

有爸媽的孩子像個寶！一名定居澳洲 的華人 網友「綠豆沙小姐」近日分享，父母第三度前往澳洲探望她，一住就是27天。曾是川粵菜特級廚師的父親與做過涼菜師傅的母親，不僅包辦三餐、清潔、照顧孩子及整理庭院，還堅持不讓女兒花一分錢。影片吸引逾2300則留言，滿桌家鄉菜與父母離開前塞滿冰箱的畫面，令不少海外遊子深感共鳴。

「綠豆沙小姐」表示，父母第一次到澳洲，是她移居半年後一起過元宵節；第二次則是去年10月協助搬家，這次停留時間最長。父母抵達前，她每天必須做飯、處理家務、接送孩子並兼顧工作；兩老來到後，她瞬間從「超人媽媽」變回飯來張口的孩子，母親負責做飯及清潔，父親烹調大菜、整理前後院，連陪伴孫輩也一手包辦。

影片中的菜色更成為焦點。母親炒醬肉做成醬肉包，再用菠菜、南瓜製作三色包，包入糯軟的五花肉醬肉餡，另做家庭版魚香肉絲、青椒皮蛋，每天早上煮粥配鹹菜。父親則端出避風塘炒蟹、牛肉炒麵、西芹炒牛肉、上湯龍蝦佐麵條、清蒸石斑魚、水煮牛肉及酸菜魚。「綠豆沙小姐」生日當天吃的全是自己點的菜，連吃火鍋也準備海鮮，笑稱父母每次來都讓她胖5斤。

相聚20多天轉瞬即逝，母親離開前又蒸了數大盤燒白(扣肉)，將冰箱塞滿「媽媽的味道」，還親手把碗洗好。「綠豆沙小姐」透露，父母在重慶經營飯店，家中多名親友也從事餐飲業。她說，父母在身邊時自己彷彿失去生活能力，但平日所有事情仍得獨自完成，因此格外珍惜這段被照顧的日子。

不少網友直呼夫妻兩人都是專業廚師實在令人羨慕，也有人看見父母接送孫輩、哄睡及忙碌做飯的片段後感動落淚，認為影片記錄下可反覆回味的愛。另有留言提醒，父母年紀漸長，站在墊高凳上炒菜應注意安全，家務與照顧也需要雙向付出。「綠豆沙小姐」則表示，雖然父母辛苦，仍樂在其中，也期盼下一次團聚早日到來。