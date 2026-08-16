5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝

一對夫妻在郵輪上相識、成為戀人及結婚，都熱愛搭郵輪的兩人決定賣掉家當，以接續參加不同郵輪行程的方式把郵輪當家，住在海上。郵輪乘客示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Aleksandar Andreev ）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 54歲傑夫與55歲黛布賣掉家當，連續900天住郵輪。

54歲傑夫與55歲黛布賣掉家當，連續900天住郵輪。 重點二： 兩人月花費約1萬元，仍認為比買房、養車更省錢。

兩人月花費約1萬元，仍認為比買房、養車更省錢。 重點三：他們已把行程排到2028年，並經營郵輪生活品牌。

一對夫妻在郵輪 上相識交往及結婚，如今他們賣掉所有家當並搬離家園，把郵輪當作永久的家，他們接續參加不同郵輪行程，已經連續9百個夜晚在海上度過，雖然一個月開銷高達1萬元，他們仍認為這比擁有房地產更經濟實惠，他們搭郵輪的行程已排到2028年，並說會一直這麼生活下去。

The Mirror報導，54歲的傑夫（Jeff Knapp）和55歲的黛布（Debb Knapp）在郵輪相遇、墜入愛河及共結連理，他們說郵輪是他們的永久住所，已經超過9百個晚上沒有在陸地上過夜。

傑夫和黛布住在28平方公尺的套房中，但他們說住在海上的日子沒有一天感到無聊。他們最近在土耳其伊斯坦堡短暫停留，傑夫做了植髮手術，黛布則做了提眉術，他們在臉書上傳自己腫脹還纏著紗布的臉的影片，紀念他們郵輪生活的第888天。

雖然住遊輪的生活一個月開支高達1萬元，但傑夫和黛布仍認為這樣的生活方式遠比買房更經濟實惠，他們認為，當把房貸、租金、水電費用、買車的費用、汽車保險、房屋稅、修車的費用、食品雜貨的開支加總後，住郵輪的開支對他們來說非常划算。

這對夫婦並非一直待在同一艘郵輪上，而是接續搭乘名人郵輪公司不同的郵輪，住在天空套房中，他們不覺得艙房擁擠，整艘船和海洋都是他們的客廳，每天早上醒來，陽台外就是一個新的目的地，他們的行程已經訂到2028年4月，並計畫持續這樣生活下去。

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傑夫和黛布的郵輪生活始於2024年2月在「名人海極號」（Celebrity Ascent）上的一次偶遇，來自紐澤西州的傑夫和來自華盛頓州的黛布都搭郵輪獨旅，他們在船上的海景咖啡廳相遇並聊起了天。

兩人很快熟了起來，發現彼此都熱愛搭郵輪，傑夫已預訂未來34次航行，黛布則有多達56筆預訂，他們有很多行程重疊，之後還一起旅行連續五周。

傑夫很快意識到，他想讓黛布和海上生活成為他未來生活中不可或缺的一部分，於是他在2025年4月時，在名人揚極號（Celebrity Beyond）上向黛布求婚，還訂製一枚戒指給黛布。兩人2025年6月在邁阿密結為合法夫妻，同年11月在名人揚極號上舉行第二次婚禮。

這對夫妻說，住在緊湊的空間中並沒有對他們的關係帶來重大壓力，他們的小爭執通常來自於某一方疲憊或飢餓時的語氣，但只要休息一下或吃頓美食，一切問題就都解決了。

傑夫和黛布認為，住郵輪其實能省錢，食品雜貨也不例外，因為他們遵循嚴格的全肉飲食，在陸地上購買高檔肉品要花很多錢，但在郵輪上，他們每天都可以吃到烹調的非常好吃的高級肉品。

在海上航行期間，這對夫婦透過以數位方式管理財務，郵件會被掃描後轉發給他們，他們依靠船上的醫療中心和醫生來滿足日常健康需求，並在靠港或陸地停留期間安排例行體檢，他們也會根據不斷變化的行程密切注意旅行簽證和入境要求。

黛布想住在海上的想法由來已久，她在1995年首次搭乘郵輪後被該次體驗深深吸引，決定有朝一日要在海上度過退休生活。黛布在華盛頓州政府工作了29年，同時也從事房產買賣，最終將自己長久以來的夢想變成了現實。

傑夫曾是一名工匠、建築商、房屋翻新者和零售店老闆，起初他對郵輪旅行並不熱衷，甚至在當地的渡輪上都會暈船。然而，當他某次被說服搭了一次郵輪後，他發現現代郵輪不會讓他暈船，他也立刻愛上搭郵輪。

這對夫妻說，他們並非出身富裕，兩人都在十幾歲就當了爸媽，早年的成年生活只有貧困和努力工作。如今他們共有六名成年子女和五名孫子女，雖然他們到處旅行，但家人仍是他們最重視的，和後輩分別最長的一次是約一年沒見，但家人會搭郵輪和他們見面，平常雖然相隔萬里，但常視訊通話，家人也會看他們直播。

傑夫和黛布還將住在郵輪的生活打造成品牌，靠著「郵輪秀」（The Ship Show）影片在網路上累積粉絲，他們在影片中分享搭郵輪的真實生活、開支和住在郵輪上的建議。

儘管傑夫和黛布的生活方式和一般人不同，他們仍認為這樣的生活給他們渴望的自由；傑夫說，住在陸地上會被房屋維修、水電費等瑣事纏身，但住在海上，這些煩惱通通消失了。