懶人包／假結婚辦綠卡…華人移民詐團怎運作10年？社媒仍見「商婚」

紐約一個以華人為首的婚姻詐騙集團，涉嫌在十年間透過虛假婚姻協助逾1000名外國人取得美國合法身分；示意圖。（圖／123RF）

紐約南區聯邦檢察官辦公室與司法部公布起訴一以華人為首的婚姻詐騙集團，涉嫌在十年間透過虛假婚姻協助逾1000名外國人取得美國合法身分。該集團收取最高10萬美元酬金，包辦配對、結婚登記、婚禮拍照、虛假生活證明、面試培訓至離婚等手續，招募之美國公民 包含現役軍人，交易採分期付款。律師指出，此案涉及人數之多為數十年來首見，並強調移民 官面談仍為防範關鍵。此外，因美國政策限制出生公民權及生育旅遊，婚姻移民需求增加，「商婚」價碼上漲至15萬美元起，且相關廣告與討論仍持續於網路社群散布。

司法部起訴一個專辦假結婚的詐騙集團，多以華人為主，從介紹認識到準備文件、舉行婚禮，甚至到辦理離婚，都有一整套的標準程序。（取自起訴書）

司法部起訴 揭開華人假結婚集團

1.案件規模與起訴內容：紐約南區聯邦檢察官辦公室與司法部公布起訴書，起訴以華人為核心的11名被告。該集團涉嫌在十年內，透過假結婚協助超過1000名外國人（絕大多數為中國公民）獲取美國移民身分。被告被控共謀實施婚姻欺詐、移民文件欺詐及共謀鼓勵外國人非法居留等罪名。 2.招募對象與跨國範圍：集團招募之美國公民包括至少14名駐紮於肯塔基州的現役軍人。涉嫌辦理虛假婚姻的地點涵蓋紐約、康州、麻州、賓州、佛州、肯塔基、田納西、喬治亞州，以及中國與萬那杜。

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司法部起訴書中附有一張虛假婚禮宴會的照片。（取自司法部）

一條龍運作 從收費到流程全曝光

1.服務流程與收費：集團向每位外籍客戶收取最高10萬美元酬金。其運作流程涵蓋： 配對與登記：物色並審查美國公民之身分與收入資格，配對後安排雙方前往登記領證，多數人登記當天才首次見面。 婚禮與協議：領證後迅速安排於酒樓舉辦婚禮、更換婚服並拍攝照片。同時要求雙方簽署婚前協議，約定放棄財產、繼承權及撫養權，並保持各自獨立生活。 造假證明與培訓：指導製造合照、聯名帳戶、聯合報稅及人壽保險等生活證明，並於移民局面談前提供問答培訓。 辦理離婚：於客戶順利取得永久綠卡後，協助雙方辦理離婚手續。 2.資金交付與管理控制：集團向參與的美國公民提供最高3萬美元報酬，並採取分期付款（登記與提交申請後付頭期款約1萬元、取得臨時綠卡付1.5萬元、取得永久綠卡付尾款5000元）。主謀於訊息中強調操作屬「商業交易」，非真實夫妻關係。 3.集團招募網絡：部分非華裔美國籍女性在參與假結婚後加入集團充當「獵頭」，負責蒐集潛在美國公民之報稅表、身份證件及收入背景，轉交高層審查配對，每成功配對可獲5000美元。

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有人透過假結婚換取辦綠卡。（本報資料照片）

法律面解析 單看書面資料難察覺

1.案件規模與包裝手法：資深移民律師劉汝華表示，涉案假結婚數量超過千宗且運作長達十年，在其二、三十年執業生涯中極為罕見。該集團透過婚禮儀式、共同帳戶、聯合報稅及人壽保險進行多層次包裝，使單純的書面資料難以察覺異狀。 2.移民防堵機制與面談功能：美國移民法規定婚齡未滿兩年的外籍配偶僅能先取得兩年期「有條件永久居民」身分，期滿後須申請解除條件，整體流程需時數年。律師指出，面對面的移民官訪談與交叉詢問，依然是判別婚姻真實性及防範移民欺詐的關鍵防線。

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在11名被告中，非華裔的美國公民Sigrid Cetino(左圖露臉女性)和Erika Johnson(右圖露臉女性)首先被招募，與外國人假結婚、助其騙取婚姻綠卡，此後便主動加入詐騙集團，為其尋覓其他有可能被利用的美國公民參與騙局。(取自起訴書，檢方提供)

社群續招攬 商婚、婚綠討論未停

1.政策變動與價格上漲：受相關行政命令限制出生公民權及打擊赴美生育旅遊影響，部分外國人轉向婚姻移民途徑。律師劉龍珠指出，傳統假結婚現多被稱為「商婚」，市場價格漲至15萬美元起，並普遍採取分期付款。 2.交易風險：商婚過程中存在臨時加價、強迫索要財物或威脅舉報等風險。法律規範指出，商婚屬於簽證欺詐行為，最高可面臨四年以上刑罰。 3.網路社群招攬現象：儘管移民政策收緊與聯邦執法部門進行查緝，小紅書、Instagram、臉書、Reddit及華人論壇等社交平台上，仍可發現以「商婚」、「婚綠」或尋找美籍對象為關鍵字之貼文與討論，多數貼文未直接標明價格，而是引導私訊進行後續聯繫。