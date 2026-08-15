吃白飯方式讓亞裔看不下去 嚇到外國人的各種美國文化

社區中隨處可見的國旗，讓初次美國旅遊的外國人感到不可思議。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 外國旅客對美國鈔票同色同大小的設計感到不安，怕誤花面額。

外國旅客對美國鈔票同色同大小的設計感到不安，怕誤花面額。 重點二： 藥局大包裝、汽水口味與顏色、白飯吃法都讓亞洲遊客驚訝。

藥局大包裝、汽水口味與顏色、白飯吃法都讓亞洲遊客驚訝。 重點三：美國加油站、國旗、開車文化與免下車ATM也令外國人震撼。

每個國家都有自己的文化、習俗和生活方式，有時若外國文化習俗和自己國家的不一樣，難免會讓初次造訪的旅客嚇到。美國的小費文化、大份量的商品和好客的人們或許已眾所周知，但仍有些文化習俗的小細節如鈔票、汽水和用餐習慣都讓外國人備感驚嚇。

哈芬登郵報（HuffPost）報導，撰稿人尤爾柏格（Ash Jurberg）第一次帶雙胞胎兒子到美國時，11歲的湯瑪士（Thomas）有兩天的時間拒絕花錢，原來因為澳洲 的紙鈔每種幣值的大小和顏色都不同，五元是粉色、十元是藍色、二十元是紅色，但美國紙鈔不同幣值大小相同、一樣都是綠色，湯瑪士怕自己把二十元當成一元花掉，所以不敢購物。

尤爾柏格說，他另一個兒子查理（Charlie）不吃蔬菜，但在美國的第二周，在他們吃了很多油炸的食物後，查理某天突然放下叉子，問爸媽能否找個地方吃份沙拉，這讓尤爾柏格差點把嘴裡的漢堡吐出來。

來自愛爾蘭的奧萊利（Tara O’Reilly）有天走進美國的藥局，她以為自己來到糖果店。奧萊利說，她的伴侶需要藥緩解胃酸倒流，因此他們走進一間藥局，結果被藥的份量和外觀嚇到，果酸制酸咀嚼片（TUMS）一份份量超大，應該超過5百顆，外觀也很誘人，每顆藥顏色都很繽紛，亮粉色和亮紫色，外包裝的標籤上還有莓果圖案，如果不仔細看，還以為那是一罐糖果。

不只藥品看起來像糖果，來自英國的伊斯特伍德（Sam Eastwood ）到佛州旅行時也對一瓶芬達汽水有同樣感受。伊斯特伍德說，英國的芬達汽水是淡橘色，就像柔和的日落，但美國的芬達的食物色素讓人吃驚，裡面含糖量超高，喝起來就像糖漿，但他非常喜歡美國的芬達，他的家人都不喜歡，他的妻子今年情人節送了兩打給他，他才剛喝完。

在美國，食物是一回事，吃法是另一回事。菲律賓的美食作家馬卡圖拉德（JB Macatulad）幾乎每餐都吃米飯，但他對美國人吃米飯的方式感到困惑。

馬卡圖拉德說，在美國，人們用叉子吃米飯，這在他看來又奇怪又沒效率，如果只能選用一種餐具吃米飯，湯匙不是更有效率的工具嗎？更奇怪的是，很多美國人常會只吃蒸好的白飯，這在大多數亞洲人聽起來簡直毫無食慾。

美國人用叉子吃米飯，亞洲人看了覺得非常奇怪。(路透)

普通場所的規模也會嚇到外國人。來自瑞士的拉特莫科（David Ratmoko）在紐哈芬（New Haven）時，有天深夜在加油站要買瓶裝水，他說那不是加油站，根本是間超市，裡面有熱食區、藥局和休息區，午夜時都仍在營業、燈火通明，店員還問他是否需要幫忙找什麼，但在瑞士，很少有店晚上8點後還開著，他以前根本不知道，半夜停車加油，居然會發現自己置身一個設施齊全的美食廣場。那天晚上他還特意打電話給在蘇黎世的朋友描述當時的情景，朋友根本不相信。

加拿大的德斯賈丁斯（Tyler Desjardins）有一次和客戶走在一個郊區社區時，不敢相信自己看到的國旗數量，他甚至停下來數有幾面。

德斯賈丁斯說，他算完那個街區，數了有至少40面國旗，包括有一戶人家的門廊就有三面，他轉頭問客戶那一區是不是當下有什麼特別活動或事件，結果客戶一臉非常困惑，回答他「沒有」，那天是個平常的日子，但在加拿大，除了是機構或個人要宣傳國家活動或節日，否則私人住宅不會掛國旗。

愛爾蘭的史達克（Kevin Stack）則對美國人不太走路這件事感到震驚，他說愛爾蘭人探索新城市時，他們去哪都步行，一天能輕鬆走上10英里，但他們到美國旅遊時驚訝地發現人們到哪都開車或搭Uber，即使路途不到1英里。

即使日常瑣事也反映出這種汽車優先的設計。英國的諾布爾（Charles Noble）在美國體驗了免下車ATM（drive-thru ATM），他說他開到一台車道式ATM前，盯著機器看了十幾秒，因為在英國，提款機是固定在牆上、走向前使用的機器，人站在機器前插卡並領錢。

諾布爾說，那台提款機距離駕駛座幾英吋，他搖下車窗探出身子，試圖碰到螢幕，同時腳努力踩著剎車，他不禁喃喃自語說這真的很荒謬，在英國大家排隊領錢，而他現在像點速食一樣領錢。

不是所有的文化差異驚喜都令人感到匪夷所思。史達克說有讓人感到開心的驚嚇，真正讓他感到驚喜的是美國有些有愛爾蘭血統的人很了解自己的根源，會說愛爾蘭語，了解歷史，還會唱愛爾蘭反叛歌曲，酒量也一樣出色。

至於尤爾柏格的雙胞胎兒子，他說兒子們後來去過美國好幾次，很喜歡美國；湯瑪士克服對美鈔的擔憂，用手機支付每一筆消費，查理也習慣油炸食物，再也沒有要求要吃沙拉了。