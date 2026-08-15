24歲情侶為逃離高物價瘋狂存錢 一年存下6萬元搬離美國

伊利諾州一對情侶用六個存錢策略，成功在一年存到6萬元，實現搬到哥斯大黎加的夢想。存錢示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Towfiqu barbhuiya）

AI摘要 文章摘要整理： 美國伊利諾州一對情侶為逃離高物價，靠賣車、兼職與節流等方法一年存下6萬元，順利搬到哥斯大黎加，並把這套存錢經驗延續到下一個人生目標。

伊利諾州一對情侶為了實現搬到哥斯大黎加生活的夢想，採取六個很需要耐心、毅力和做出犧牲的存錢 方法，在一年的時間存到6萬元也成功實現夢想，現在在哥斯大黎加生活的他們正努力執行第二階段存錢計畫，他們說自己靠著生活中的一些改變達成目標，相信只要願意做出小改變，就能讓生活有自己想要的改變。

Moneywise報導，伊利諾州湖郡（Lake County）的艾比（Abby Finn）和男友路克（Luke）去年的重要財務目標是存到6萬元後搬到哥斯大黎加；為了實現夢想，他們願意徹底改變人生。

24歲的艾比說，他們每天都精疲力盡，她有時候甚至懷疑是否真的能達成目標、真的能搬家，而現在若再來一次，她仍會這麼做。

艾比的職業是物業副經理（assistant property manager），她在TikTok影片（https://www.tiktok.com/@abby_finn/photo/7644775061429292302）中記錄下自己想搬到哥斯大黎加的願望，指出美國的生活成本對她來說已不合理，因為她不停地工作，卻感覺只是勉強維持生計，但哥斯大黎加相較之下讓她真的能靠自己賺來的錢生活，她也想學更多哥斯大黎加的語言、文化和生活方式。

根據數據庫網站Numbeo的數據，哥斯大黎加的平均生活成本比美國的平均低19%，食品雜貨價格低14%，房租更是比美國低了驚人的43%，因此艾比和路克開始制定一項雄心勃勃的6萬元儲蓄計畫。

艾比和路克的計畫有六個策略，需要耐心、毅力和做出很多犧牲。他們的策略有：

1. 還清學貸，讓自己能瘋狂存錢

2. 賣掉兩台車的其中一台，每個月省下7百元

3. 到餐廳當服務生作為第二份工作，每周工作60小時

4. 盡可能預先準備好餐點

5. 要求家人送他們搬到海外需要的物品，作為生日和聖誕節禮物

6. 在送別派對上舉辦抽獎活動，分送自己的物品並收到附有現金的賀卡

艾比說，最簡單的方法是賣掉第二台車，而最大的難題是每天從早上8點工作到晚上11點還要自己準備餐點，他們盡量利用周六或周日上午準備飯菜，但不可能每餐都做好，不過他們找到了一些快速的預製食譜、簡單的早餐，也會去兼職的餐廳吃飯。

艾比和路克靠著堅持自己的計畫，成功存到6萬元並實現搬到哥斯大黎加的夢想。艾比說她現在遠距工作，職業是行政助理，但本來是醫事檢驗師（lab scientist）的路克找不到遠距工作，現在在家照顧家務和寵物。

艾比說，在哥斯大黎加的生活改變了他們未來的儲蓄策略，除了生活開支的大幅減少讓他們能夠更自然地存錢之外，他們還堅持在當地購物、自己煮飯，並透過每天運動或衝浪來省去健身房會員費，也一直堅持只有一輛車的原則。

艾比說，他們現在存錢是為了之後在東南亞或歐洲定居並自己蓋房子，他們已實現一個目標，也知道怎麼做，現在是為下一個目標努力的時候了。

艾比給那些想要開始儲蓄的人的建議是，要問自己對這個過程有多認真，她說如果只想減少每天早上買咖啡的次數，可能一個月就能省下幾百元，但如果想真正看到帳戶金額有不同，就必須做出一些平時不會考慮的犧牲。

艾比建議從一些小小的犧牲開始，例如美甲或打高爾夫球，接著逐步進階到較大的犧牲如把車賣掉或找兼職工作，總結就是現在改變生活方式，為的是創造自己想要的生活方式。

艾比的建議和理財專家推薦的SMART儲蓄法不謀而合，SMART代表的是「具體的儲蓄目標」（Specific savings targets）、「可衡量的儲蓄金額」（Measurable amount put aside）、「可實現的期限」（Achievable timelines）、「與你的整體優先事項相關的目標」（Relevant with your wider priorities）及「截止期限的時間」（Time-bound deadlines）。

一旦你確立了一個存錢目標，無論是為了買房、買車還是移居海外，了解總成本很重要，並要在總成本中預留一些額外費用，以因應可能增加最終成本的各種費用或稅金。

制定可行的儲蓄目標期程，再把目標拆解成每個月須要支付的金額，如此壓力就不會太大，也是累積現金的好方法，也可以把儲蓄自動轉入高收益帳戶或其他合適的戶頭，幫助資金增值。

艾比說，他們一開始實現的小額儲蓄目標，讓他們相信最終能夠實現移居哥斯大黎加的夢想，他們知道如果能做出一個小小的改變，就能做出任何他們想要的改變。