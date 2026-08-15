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好市多本月9款必買清單 中式拌麵、雞肉比司吉都上榜

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好市多8月推出9款值得留意的新商品，從雞蛋優格、芒果醬到雞肉比司吉與水果條，主打便利、獨特口味與高CP值。

好市多Costco）販售不少深受喜愛的商品，同時持續推陳出新，消費者每個月都有不同選擇。進入炎熱的8月，好市多推出多種新商品，包含雞蛋優格、雞肉餅乾、肉桂可頌、有機茶，還有法式冰淇淋巧克力球等。部分商品的販售情況和價格可能因地點而有所不同。Chowhound報導整理出值得消費者留意的9款好市多新品。

1. Oolie雞蛋優格（Oolie Egg-Based Yogurts）

最近東南部分好市多上架了這款Oolie雞蛋優格，每盒12杯，每杯5.3盎司，包含香草、萊姆（Key lime）和莓果口味。一名 Facebook 評論者表示，香草和莓果口味帶有淡淡的蛋味，可能需要時間適應，不過萊姆口味非常美味，是他吃過最棒的非乳製優格。Oolie雞蛋優格平均售價約為5.37元。

▲ 影片來源：Instagram＠costcofoodreviews（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

2. Golden Farms有機芒果醬（Golden Farms Organic Mango Sauce）

不是蘋果醬，也不是蔓越莓醬，好市多本月不能錯過的商品之一，是Golden Farms生產的有機芒果醬，每盒12包，每包約3盎司，售價不到15元。一名住在芝加哥地區的 Reddit 網友一次就買了8盒這款芒果醬。如果有興趣購買，而且附近的好市多有販售，可能要注意這款芒果醬很快就會售罄。Golden Farms有機芒果醬售價為14.52元。

▲ 影片來源：Instagram＠goldenfarmsfoods（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

3. Fly By Jing香辣脆拌麵（Fly By Jing Chili Crisp Noodles）

喜歡拌麵的人，別錯過目前在洛杉磯和夏威夷地區好市多門市販售的Fly By Jing香辣脆拌麵。每袋8包，每包3.5盎司，是Fly By Jing今年8月才宣布推出的好市多新品。Fly By Jing香辣脆拌麵售價為14.99元。

▲ 影片來源：Instagram＠tjdayykitchen（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

4. Mason Dixie炸雞比司吉三明治（Mason Dixie Chicken Biscuit Sandwiches）

雞肉比司吉聽起來就讓人心動，Mason Dixie 雞肉比司吉三明治每盒8個，每個4盎司的三明治平均約1.92元，價格相當划算。酪乳比司吉採手工製作，調味雞胸肉裹上米粉麵衣，有著完美酥脆口感。Mason Dixie 雞肉比司吉三明治平均售價為15.37元。

▲ 影片來源：Instagram＠costcoguide（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

5. Van Leeuwen草莓奶香法式冰淇淋夾心球（Van Leeuwen Strawberry & Cream French Ice Cream Bonbons）

另一款值得購買的新品，是Van Leeuwen的草莓奶香法式冰淇淋夾心球，與松露巧克力不同，外層使用真正草莓，內餡則是香草冰淇淋，聽起來相當美味，每袋約有30顆。Van Leeuwen草莓奶香法式冰淇淋夾心球售價為11.99元。

▲ 影片來源：Instagram＠coolrandomfinds（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

6. 科克蘭有機水煮蛋（Kirkland Signature Organic Hard-Boiled Eggs）

如果喜歡方便食用的水煮蛋，8月可以在好市多找到一款價格不錯的選擇。科克蘭有機水煮蛋一盒16顆，售價約15.88元，平均每顆不到1元。雞蛋採用非籠飼方式飼養，而且已經剝好蛋殼，不用再費心處理。一名評論者表示，這款水煮蛋簡單但美味。科克蘭有機水煮蛋售價為15.88元。

▲ 影片來源：Instagram＠costcuisine（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

7. 雙烤肉桂可頌（Twice baked cinnamon-filled croissants）

這款可頌非常特別，風味均衡，口感酥脆又帶有奶油香，份量也不小，一盒6個，售價不到10元。評論者表示，肉桂可頌單吃就很好吃，如果放進氣炸鍋以350度加熱幾分鐘，味道更棒。好市多雙烤肉桂可頌售價為9.99元。

▲ 影片來源：Instagram＠discovering_costco（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

8. Saint James有機現泡茶（Saint James Organic Brewed Tea）

這款綜合包裝共有15罐有機現泡茶，採用鋁罐包裝，有7罐紅覆盆子與8罐經典芒果口味，兩種口味都不含糖、零卡路里。好市多消費者給這款有機茶的平均評價為滿分5顆星中4.2顆星，其中一名顧客說，每個試過的人現在都改喝這款有機茶，清爽、提神、健康三者兼具，很喜歡。Saint James有機現泡茶售價為23.99元。

▲ 影片來源：Instagram＠meowmeix（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

9. The Froot Thief水果條綜合包（The Froot Thief Fruit Whips Variety Pack）

The Froot Thief水果條綜合包共有20個草莓和芒果口味的水果條，這款水果點心不含高果糖玉米糖漿或人工色素，也是純素、符合猶太潔食規範，且不含主要過敏原，可以作為孩子8到9月返校期間和同學分享的零食。

▲ 影片來源：Instagram＠coolrandomfinds（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 文章整理出9款新品，類型涵蓋優格、醬料、拌麵、即食餐、甜點、蛋品、烘焙品、有機茶與水果零食，顯示好市多8月新品相當多元。

  • 較受關注的包括Oolie雞蛋優格、Golden Farms有機芒果醬、Fly By Jing香辣脆拌麵，以及Mason Dixie雞肉比司吉三明治，皆被提到口碑或銷售反應不錯。

  • 文中提醒各商品的販售情況與價格可能因地點不同而有差異，有些品項甚至可能很快售罄，因此若看到喜歡的商品，建議盡早留意門市是否有貨。

好市多 雞蛋 Costco

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