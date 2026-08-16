搭長途航班絕對不要做12件事 一不小心引來脫水、血栓

長時間的航空旅行可能引發一系列問題，讓脫水和血栓風險增加。（取材自pexels.com@K）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 長途航班易致脫水、血栓與時差反應。

長途航班易致脫水、血栓與時差反應。 重點二： 避免久坐不動、忘記補水和亂用藥物。

避免久坐不動、忘記補水和亂用藥物。 重點三：依目的地時間調整睡眠、咖啡因與飲食。

長時間的固定坐姿、乾燥的機艙空氣、睡眠中斷……長途國際航班在旅程開始前就可能令人疲憊不堪，尤其這些不舒服還同時疊加。美國疾病管制與預防中心（CDC ）指出，長時間的航空旅行可能引發一系列問題，從脫水和耳部不適到某些旅客血栓風險增加。以下為消費省錢網站Cheapism整理出在長途航班上絕對不要做的12件事。

1.整趟飛行過程一動也不動

想要來場電影馬拉松固然可以理解，但連續八到十個小時幾乎一動不動可不是個好主意。CDC指出，超過四個小時的旅行會增加血栓風險，尤其是對於本身就存在風險因素的旅客而言。建議經常活動雙腿，活動腳踝和小腿，並在條件允許的情況下偶爾走動。

2.忽視安全帶指示燈

即使是晴空萬裡，平穩的飛行也可能在毫無預兆的情況下突然變得顛簸。美國聯邦航空管理局（FAA）指出，未繫安全帶的乘客，在遭遇意外顛簸時可能會被甩出座位，建議乘客無論何時就座都應繫好安全帶，而不僅僅是在安全帶指示燈亮起時才繫。即使是睡覺時，也應將安全帶舒適地繫在腿上。

3.飲料車當作開放式酒吧

晚餐時喝一杯葡萄酒是一回事，在夜間航班上狂飲則是另一回事。酒精或許能讓你更快入睡，但CDC的指南指出，酒精會造成睡眠斷斷續續，並導致脫水，讓你落地後精神不振。此外，美國人有時會忽略一個法律細節：FAA規定，除非航空公司提供酒水，否則乘客不得在飛機上飲用自備酒水。如果睡眠和時差反應對你來說很重要，那麼適度飲酒才是明智選擇。

4.不看時間就喝咖啡

在長途飛行中，咖啡並非一定是敵人，關鍵在於時機。當目的地正值白天時，咖啡因可以幫助你保持清醒，但如果在你想要調整作息的睡眠時間附近飲用，則可能適得其反。CDC關於時差反應的指南建議是，睡眠、用餐、光照和咖啡因的攝取時間應盡量與目的地時間相近。在你僅僅因為無聊或疲倦而想再點一杯咖啡之前，請先查看目的地的時間，並認真思考你是否真的需要保持清醒。

在長途飛行中，咖啡並非一定是敵人，關鍵在於時機。（取材自pexels.com@Olena Buzina）

5.必需藥品放在托運行李

你可能需要的藥物應該隨身攜帶，而不是放在飛機行李艙。美國運輸安全管理局 （TSA）允許將藥物放在隨身行李中，並特別建議在可能需要立即使用時將其放在隨身行李中。符合安檢規定的醫療必需液體也可以超過通常的 3.4 盎司（約 100 毫升）限制。國際旅客也需注意：在國內合法的處方藥在國外可能受到限制，尤其是一些治療過動症的藥物、安眠藥、大麻製品和管制藥品。

6.在機上首次服用新安眠藥

十小時的飛行途中，你絕對不想發現助眠藥物會讓你感到困惑、頭暈、噁心或異常昏昏沉沉。CDC 2026年發布的關於時差反應的指南，建議避免使用半衰期長的鎮靜劑，並指出某些長效藥物會加重認知障礙、增加跌倒風險並降低身體機能。如果你正在考慮服藥或褪黑素，請務必事先諮詢醫療專業人士，而不是在大西洋彼岸自行嘗試。

7.等到落地才考慮目的地時間

如果你要跨越多個時區飛行，飛機落地後你的生理時鐘不會立即重置。CDC建議你在旅行期間，根據目的地調整睡眠、用餐和光照等活動的時間。登機後將手機時間設定為當地時間會更方便。如果你的目的地是夜晚，請盡量安排合理的睡眠時間；如果是白天，保持清醒可能會有所幫助。抵達目的地後，自然光也是重置生理時鐘的重要因素。

8.飛行途中刻意不喝水

與許多家庭和辦公室相比，飛機客艙極度乾燥；CDC表示，客艙濕度通常只有10%到20%左右。這會導致眼睛、鼻子和喉嚨乾燥，並在長途旅行中引起不適。與其因為不想上廁所而刻意避免喝水，不如規律地喝水，水有助於保持舒適，並有助於防止體液流失。

9.把飛行變成長時間自助餐

長途飛行可能會變成一場機場餐點、飛機餐、點心、早餐和無聊飲食的盛宴。你不需要拒絕食物，但每次看到食物就吃可能會讓你在長時間幾乎不動之後感到不適。CDC建議，如果出現胃部不適，應少量多餐。在個人行李中準備一些熟悉的固體零食，也能在飛機餐時間與你的食慾不符時派上用場。

10.忽視機艙內氣壓變化

飛機上升和下降過程中的氣壓變化，尤其是在耳朵或鼻竇嚴重充血的情況下，會引發疼痛。CDC解釋說，氣壓傷是指中耳等腔體內的壓力無法與機艙壓力平衡。嚴重鼻塞、鼻竇感染或耳部疾病的旅客甚至可能需要諮詢醫療專業人士，考慮延後航班。吞嚥和打哈欠有助於平衡氣壓，但應謹慎使用藥物，因為常用的減充血劑並非適用於所有人。

11.未保留後座乘客空間

在兩小時的短程飛行中，座椅靠背角度不合適或過道被堵住可能只是小麻煩。但如果飛行時間超過11小時，就會讓人感到疲憊不堪。請給靠窗乘客足夠的活動空間，將行李和毯子放在自己的空間內，避免在後排乘客用餐或使用餐桌時突然調整座椅靠背。長途飛行的乘客也有正當理由需要不時起身活動。

12.護照放在座椅靠背口袋

座椅背後的口袋看似方便，但當你疲憊不堪、匆忙趕轉機，甚至在入境處辦理手續時才發現自己落下了什麼東西，那時你才會真正意識到它的危險。所以，最好把護照、錢包、手機、藥品和重要的旅行證件放在一起，裝在有拉鍊的口袋或小包包裡。美國國務院也建議在適當情況下攜帶處方證明文件，因此這些文件也需要妥善保管。