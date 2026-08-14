手提包絕對別放10種東西 一旦弄丟…身分被盜、住家曝光

如果你是個容易掉東西的人，皮夾或手提包裡絕對不該放十樣東西。（取材自pexels.com@Cats Coming）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 出生證明、社會安全卡等重要證件絕不該放在手提包。

出生證明、社會安全卡等重要證件絕不該放在手提包。 重點二： 密碼、空白支票與備用鑰匙外帶，會大幅提高失竊風險。

密碼、空白支票與備用鑰匙外帶，會大幅提高失竊風險。 重點三：手機、工作ID與重物應妥善分開收納，避免資訊外洩與傷害。

攜帶手提包通常是為了裝錢包、鑰匙，或是放些補妝用的化妝品，但是如果你是個容易掉東西的人，有些東西就絕對要留在家中，不該放在包包裡。以下為southernliving網站整理出皮夾或手提包裡絕對不該放的十樣東西。

1.出生證明

不要將出生證明等重要文件放在錢包裡。出生證明應存放在保險 箱、銀行保管箱或其他家中安全的地方。如果你在申請護照或其他服務時需要出示出生證明作為身分證明，請務必立即將其放回安全的地方，以免遺失並防止身分盜竊。

2.社會安全卡

那張印有你社保號碼的小紙卡不該放在你的錢包裡。記住這個號碼，然後把卡片放在家裡的安全地方或保險箱裡。你真正需要用到這張卡的情況很少，例如找到新工作的時候。如果卡片遺失或被盜，有人可能會盜用你的身份，以你的名義開信用卡或貸款。這種情況可能需要幾個月甚至幾年才能解決。你也應該避免隨身攜帶任何印有你社保號碼的卡片或身分證件。

3.金融卡和信用卡

就遺失或被盜而言，金融卡不如信用卡對客戶友善。雖然兩者都能提供一定的保障，但有些信用卡公司不會追究客戶被竊金額的責任。而對於金融卡，遺失或被竊必須立即報告，否則客戶可能需要承擔未經授權交易的責任。除非需要在ATM提款，否則信用卡才是錢包裡的更好選擇。你也不需要攜帶所有信用卡。只要帶上你最常用的那張即可。

4.密碼

你可能覺得把密碼和PIN碼記事本放在錢包裡的筆記本很安全。但無論你發明了什麼速記方法，都不要冒險。它很容易遺失或遺失，而且你出門辦事的時候可能也用不到所有密碼。如果你想隨時存取密碼，可以考慮在手機上安裝一個密碼保護的應用程序，把所有密碼安全地集中在一個地方。這樣你就只要記住一個密碼了。

5.空白支票

空白支票如果遺失或被盜，很容易偽造，而且與銀行交涉解決問題可能需要時間。此外，空白支票上還包含他人不應知曉的銀行帳號和路由號碼。也不要攜帶整本寫滿空白支票的支票簿。盡量使用其他付款方式，或者如果可能的話，攜帶一張已經填寫好的支票。

6.備用鑰匙

如果你丟了錢包，小偷就有可能得知你的住址、購物地點、帳戶資訊等等。也別把備用鑰匙放在錢包裡。如果把備用鑰匙和身分證上的地址放在一起，就等於邀請不速之客上門。而且備用鑰匙你平常很少會用到，所以可能過一段時間才會發現遺失了。

7.護照

旅行時，最好只在需要時才攜帶護照，例如在機場或邊境口岸。如果必須攜帶，請將其放在貼身的腰包裡，而不是放在錢包裡，以免在取出其他物品時護照掉落。旅行途中，請使用上鎖的行李箱或飯店保險箱妥善保管護照。

8.未保護的手機

與固定電話不同，智慧型手機儲存大量個人訊息，你絕對不希望陌生人輕易取得這些資訊。從家庭住址、家庭照片到應用程式中儲存的信用卡信息，竊賊可以從你的手機中了解很多關於你的信息。請務必設定密碼保護，並選擇超過四位數字的密碼，或使用指紋或照片身分證件來增加密碼破解的難度。

9.工作ID

下班時，請將工作證放在裝有筆記型電腦和其他工作必需品的包包裡，而不是放在錢包裡。如果工作證遺失或被盜，可能會讓其他人進入大樓，影響大樓的安全。

10.重物

只攜帶當天任務所需的必需品，減輕負重，保護背部。筆記型電腦、備用衣物、雨傘、食物和水瓶都會增加重量，一天下來可能會加重背部負擔。手提包只放必需品，再帶一個手提袋或背包，裝些備用物品，方便隨時取用。