住飯店別碰抱枕 專家揭「最容易被忽略」衛生死角

飯店房間即使看似乾淨，仍可能有不少被忽略的清潔死角，專家表示應特別留意裝飾抱枕、遙控器、開關及玻璃器皿等細節。旅館房間示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 飯店客房常忽略抱枕與長條地毯，可能最髒。

飯店客房常忽略抱枕與長條地毯，可能最髒。 重點二： 電燈開關、遙控器、電話等高接觸面也易漏清。

電燈開關、遙控器、電話等高接觸面也易漏清。 重點三：觀察員工狀態與房內細節，可判斷飯店管理。

即使飯店房間看起來剛打掃過，實際上可能不如外表衛生。事實上，飯店房間內有不少區域可能被清潔人員忽略。Southern Living報導，義大利康城碧昂克生活酒店（Canne Bianche Lifestyle Hotel）的總務主管拉特雷尼亞（Enza Laterrenia）說，飯店員工通常只花大概30分鐘清理房間，而且通常略過床邊的抱枕、長條地毯等裝飾品，所以這些物品是飯店客房中最髒的物品之一。

豪華旅遊顧問公司Escapes by Ema的創辦人席爾瓦（Ema Silva）說，她會特別留意裝飾抱枕，很多人接觸過這些抱枕，但不一定會定期清洗，所以自己入住飯店時，通常會先將抱枕放到一旁，雖然只是個小習慣，但能讓自己更安心。

除了抱枕，飯店整潔度還有一些細節值得注意，席爾瓦說，為客戶挑選旅館時，她會從整體住宿體驗來評估，如服務、舒適度、永續性，當然也包含清潔程度。乾淨床單是基本要求，但小細節是真正能看出飯店是否用心的地方。席爾瓦說，她特別注意踢腳板、床頭櫃後方等位置，以及房間是否真的感覺清新，而不是透過濃烈香味掩蓋，這些細微處通常能看出客房是否徹底清潔，還是只做了表面整理。

像電燈開關、電視遙控器和電話等經常接觸的表面，往往也是飯店客房清潔中容易被忽略的地方。也要留意飯店內的玻璃器皿，特別是收在抽屜裡的器皿，前一位房客可能使用過，但客房服務人員卻不知情。

想更準確判斷一家飯店的清潔程度與管理狀況，席爾瓦說，可以從飯店員工及管理階層觀察。如果飯店員工受到良好照顧，並對工作自豪，通常房間本身就能感受到這一點。當員工受到支持並投入工作時，這份自豪感往往會延伸到整間飯店，想判斷飯店實際維護狀況，這就是最明確的指標。

如果發現飯店房間的清潔程度不符合自己的標準，不妨直接向櫃台反映，讓飯店人員有機會處理相關問題，也能讓入住期間更加舒適。席爾瓦說，如果哪裡感覺不對勁，可以友善、及時地告知櫃台。管理完善的飯店通常都希望房客住得舒適，也會盡快處理相關問題，飯店如何回應房客，和問題本身同等重要。下次入住飯店時，不妨留意這些事項，也別忘了先把床上的裝飾抱枕放到一旁。