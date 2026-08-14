好市多巧克力片好吃到網友不捨吃存貨 等了2年重新上架
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暌違兩年，好市多（Costco）Kirkland Signature半甜巧克力片又再重新上架，重新出現在網路及實體店面，引發消費者討論。這款產品2024年7月因可可成本上漲停止銷售，期間曾由雀巢Toll House巧克力片取代。有網友得知回歸後直呼：「太興奮了！」目前4.5磅裝售價約11.99至12.59美元。
紐約郵報報導，好市多近期重新推出Kirkland Signature半甜巧克力片。上周，有顧客發現商品已在好市多網站及部分實體店重新上架，並在Reddit分享消息。有網友表示，自己查看好市多應用程式時發現已經有貨，也有人在康乃狄克州米爾福德的好市多門市看到商品。
這款巧克力片曾於2024年7月從貨架下架，好市多當時表示，可可成本上漲是停止銷售的原因。之後，好市多曾以雀巢Toll House巧克力片作為替代品，但部分消費者並不接受。有網友表示，自己一直省著使用原本的巧克力片，並拒絕購買雀巢產品；也有網友提到，去年聖誕節曾以較高價格購買吉爾德利巧克力片。
重新上架的Kirkland Signature半甜巧克力片為4.5磅裝，售價依地區不同約11.99至12.59美元，較數年前價格上漲。一名網友2021年分享的照片顯示，當時同款商品售價為7.99美元。
好市多近期也推出其他食品。上周，烘焙坊推出南方風味酪乳餅乾，每包10個，售價6.99美元，採用酪乳製作並每日新鮮烘焙。有消費者建議搭配香腸肉汁，也有人將雞柳夾入餅乾並淋上熱蜂蜜。
此外，好市多7月開始限時供應香草曲奇脆聖代，售價3美元，由香草軟冰淇淋、巧克力糖漿及奧利奧餅乾碎組成。
這款Kirkland Signature半甜巧克力片因可可成本上漲，於2024年7月停止銷售；近期則在網站與部分實體門市恢復供貨，讓等待已久的消費者相當興奮。 目前重新上架的規格是4.5磅裝，依地區不同售價約11.99至12.59美元。相較於2021年曾被拍到的7.99美元，價格已有明顯上升。 除了巧克力片回歸外，好市多烘焙坊也推出南方風味酪乳餅乾，每包10個售價6.99美元；另外7月還限時供應3美元的香草曲奇脆聖代。
精華 FAQ
這款Kirkland Signature半甜巧克力片因可可成本上漲，於2024年7月停止銷售；近期則在網站與部分實體門市恢復供貨，讓等待已久的消費者相當興奮。
目前重新上架的規格是4.5磅裝，依地區不同售價約11.99至12.59美元。相較於2021年曾被拍到的7.99美元，價格已有明顯上升。
除了巧克力片回歸外，好市多烘焙坊也推出南方風味酪乳餅乾，每包10個售價6.99美元；另外7月還限時供應3美元的香草曲奇脆聖代。
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