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女星溫明娜用「一根湯匙」 秒速剝好水煮蛋殼不留碎屑

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亞裔演員溫明娜在社群平台分享她從網路上學到的剝水煮蛋殼妙招，能輕鬆快速剝殼且不會...
亞裔演員溫明娜在社群平台分享她從網路上學到的剝水煮蛋殼妙招，能輕鬆快速剝殼且不會有碎屑殘留或蛋白黏在蛋殼上。剝蛋殼示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Ron Lach）

AI摘要

文章摘要整理：

溫明娜在 Instagram 分享以湯匙輕敲蛋鈍端再煮的剝蛋技巧，能讓蛋膜分離、蛋殼更好剝，獲得許多人稱讚實用。

水煮蛋是很多人早餐必吃的食物，但把一顆水煮蛋剝得很光滑完整、沒有破損不是人人都做得到，亞裔女演員溫明娜（Ming-Na Wen）曾分享一個簡單快速又能把水煮蛋剝得很完整的方法，只需要一根湯匙就能完成，方法簡單到讓使用成功的人忍不住說後悔沒有早點知道。

Simply Recipes報導，自由撰稿人李派蒂（Patty Lee，音譯）的孩子很常吃水煮蛋，但剝蛋殼讓她感到頭痛，常常不是連殼剝下一大塊蛋白，就是蛋上殘留很多蛋殼屑要慢慢摳掉。

李派蒂說，她有天無意間發現溫明娜在Instagram影片中分享的剝蛋技巧，溫明娜在影片中說這不是什麼代代相傳的家族秘方，打趣地說她也是在網路上學來的。

▲ 影片來源：Instagram＠mingna_wen（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

溫明娜的剝蛋殼妙方為將蛋放到鍋中煮之前，用湯匙匙面背面輕敲雞蛋較鈍的一端直到聽到細微的破裂聲，不要敲到蛋殼有明顯裂痕或破裂，只要產生足夠壓力能聽到輕微的破裂聲，接著再放入鍋中烹煮。

輕敲能讓蛋殼內的雞蛋膜分離，如此能讓煮好且冷卻後的蛋剝殼更容易。蛋的鈍端在蛋殼和雞蛋膜中間有一個小小的氣室，輕敲能讓雞蛋膜不會緊緊黏在蛋白上，這樣更容易剝下大塊的蛋殼，而不是蛋殼裂成令人抓狂的小碎片，關鍵就是敲的時候動作輕柔，要聽到蛋殼發出輕微的碎裂聲，而不是把蛋殼敲碎。

溫明娜接著示範使用這方法剝蛋殼有多輕鬆容易，只見她輕鬆將蛋殼大片剝下，沒有蛋白黏在蛋殼上，煮好的蛋看起來完美無瑕，讓她忍不住感嘆「我怎麼到現在才知道這個方法？」李派蒂說，她看完溫明娜的影片後，也忍不住想說真希望自己多年前就知道這個方法。

精華 FAQ

  • 她建議在水煮前，用湯匙匙面背面輕敲雞蛋較鈍的一端，直到聽到細微破裂聲，再把蛋放入鍋中煮熟，能讓之後剝殼更順利。

  • 因為輕敲鈍端可讓蛋殼內的雞蛋膜先分離，煮熟冷卻後就不會緊黏蛋白，剝殼時較容易整片脫落，也能減少碎殼殘留。

  • 自由撰稿人 Patty Lee 因孩子常吃水煮蛋而困擾，後來看到溫明娜的 Instagram 影片後也覺得相當實用，直呼真希望更早知道。

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