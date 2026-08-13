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退休金拿來寵孫「有求必應」 78歲爺奶驚覺大事不妙

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專家提醒，寵孫若失去界線變成溺愛，反使自己陷入財務困境，幫助孫子建立正確的理財觀...
專家提醒，寵孫若失去界線變成溺愛，反使自己陷入財務困境，幫助孫子建立正確的理財觀念才是正途。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：78歲夫婦過度寵孫，退休後存款迅速銳減。
  • 重點二：透過記家計簿與零用錢帳簿，重建收支管理。
  • 重點三：從小教孩子金錢觀，強調勞動換取零用錢。

「寵孫」本是出於對晚輩的疼愛，但若失去界線變成「溺愛」，最終反使自己陷入困境。根據日本媒體「THE GOLD 60」報導，日本有一對七旬夫婦，因過度溺愛兩位孫女，導致存款銳減並陷入財務焦慮。後來透過家計簿管理收支，教導孫女們記帳並利用勞動換取零用錢，才化解財務危機。

報導指出，20年前先生剛志（化名，78歲）仍是上班族，妻子小夜子（化名，78歲）在超市兼職，當時家庭年收入達900萬日圓（約56,000美元），且房貸已付清，生活十分寬裕。

隨著大孫女與二孫女相繼出生，兩人前後給孫女們花了約100萬日圓（約6,000美元）買出生禮，之後更是大方支付孫女們的節日紅包、入學書包與書桌等支出，成為有求必應的爺爺奶奶。

直到10年前夫婦倆退休，開始入不敷出。然而孫女們並不知道祖父母的經濟壓力，要求的禮物金額愈來愈高。小夜子夫婦也因擔心拒絕會被討厭，便動用2,000萬日圓（約12.5萬美元）儲蓄，眼看存款日漸減少，夫婦倆感到極度焦慮。

於是，小夜子決定不再過著「糊塗帳」的生活，開始記錄家計簿，同時教導已經上小學的孫女們正確的用錢觀念，送她們「零用錢帳簿」並訂定兩大原則：記錄零用錢的收入與支出、領取下次零用錢前必須回顧花錢狀況。小夜子還要求孫女們以做家事的方式賺取零用錢。不僅減輕了小夜子夫婦的負擔，孫女們也因此得到了額外的零用錢，還把這些零用錢記在自己的「零用錢帳簿」裡，從此養成記帳習慣。

針對此案例，認證理財規劃師山﨑裕佳子表示，日本的學校已根據新的課程指南開設「金融教育」課程，然而光是在學校學習是不夠的，家庭教育也要配合孩童發展階段循序漸進：

一、幼年期（入學前）： 建立生活基本功，如「愛惜玩具」、「抱持感謝之心」與「遵守約定」，並透過陪同購物培養對金錢的興趣。

二、小學階段：了解「金錢是勞動的對價」，弄清楚現金與電子支付的差異，同時學習管理零用錢，區分「需要的東西」與「想要（但非必要）的東西」。

三、國中與高中時期：與父母討論家庭收入與家計結構，理解支出必須控制在有限收入內的道理。透過打工體驗勞動價值，並討論大學學費或獎學金等未來規劃。

山﨑建議家長把孩子的零用錢分為兩類：「儲蓄」和「消費」。記錄零用錢收支情況，定期查看每月收支。從小灌輸理財知識，培養正確的金錢觀和理智的用錢能力，幫助孩子財務獨立，實現未來夢想。

精華 FAQ

  • 因為他們長期溺愛兩位孫女，從出生禮、節日紅包到學用品都大方支出，退休後又持續動用儲蓄應付要求，導致存款快速減少，最後感到嚴重的財務不安。

  • 小夜子開始認真記錄家計簿，並教孫女使用零用錢帳簿，要求先記錄收支、下次領錢前回顧花費，還讓孩子透過做家事賺零用錢，兼顧理財與責任感。

  • 專家建議依年齡循序教導：幼年期建立感謝與守約，小學理解金錢來自勞動並學會分辨需要與想要，國高中則討論家庭收支、打工體驗與升學費用規劃。

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