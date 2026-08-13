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美婚戒鑽石60%培育鑽 2年內看80% 平價化另掀女性悅己消費潮

編譯季晶晶／即時報導
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鑽石示意圖。（取材自施華洛世奇官網）
鑽石示意圖。（取材自施華洛世奇官網）

金融時報報導，施華洛世奇（Swarovski）執行長納薩德（Alexis Nasard）表示，價格較親民的實驗室培育鑽石正在改變珠寶消費趨勢。許多女性不再等待男性送戒指，而是掏腰包買鑽石犒賞自己。

納薩德指出，美國鑽石訂婚戒指所用的鑽石中，超過60%為實驗室培育鑽石，未來兩年可望升至80%。這類鑽石主要產自中國及印度，增產持續壓低價格。

分析師辛尼斯基（Paul Zimnisky）表示，實驗室培育鑽石批發價已跌至每克拉100美元，遠低於天然鑽石仍要價數千美元，價格下降趨勢與LED燈泡、平面電視相似。

納薩德表示，施華洛世奇的定價不受市場價格影響。顧客購買的是品牌鑽石，而非原料，成本下降也在一定程度上提高獲利。

這家131年歷史的企業過去專營水晶首飾與玻璃製品，2018年進軍實驗室培育鑽石的市場，但一度因過度「奢華化」，導致銷售成長放緩。納薩德2022年重新將品牌定位為「流行奢華」，預期350至800歐元的中價位產品，就是成長主力。該集團去年營收年增6%至19億歐元，但距巔峰時期的33.7億歐元仍有一段距離。

精華 FAQ

  • 主因是培育鑽價格更親民、供給增加且持續降價，讓消費者更容易負擔。報導指出，美國訂婚戒指用鑽中已有超過60%是培育鑽，未來兩年甚至可能升到80%。

  • 分析師指出，培育鑽批發價已降至每克拉100美元左右，而天然鑽石仍常要價數千美元。這種價格下行趨勢被比喻為LED燈泡與平面電視的普及路徑。

  • 施華洛世奇表示定價不直接受原料行情影響，消費者買的是品牌而非裸鑽。公司2022年重新定位為流行奢華，主打350至800歐元中價位商品，以帶動成長與獲利。

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