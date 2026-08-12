花園害蟲除不完？廚房常見一香料也能派上用場
花園若常遭害蟲或小動物侵擾，可用廚房常見的卡宴辣椒粉作為天然驅避法，撒布或噴灑都能發揮效果，但對鳥類無效。
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花園若常遭害蟲或小動物侵擾，可用廚房常見的卡宴辣椒粉作為天然驅避法，撒布或噴灑都能發揮效果，但對鳥類無效。
種菜是一件勞心勞力的工作，從整地、播種、澆水到仔細除草，每個環節都得花上不少時間照料，如果辛苦栽種的蔬果經常受到惱人害蟲與小動物侵擾，不免讓人煩惱。想對付這些惱人的「不速之客」，不一定要準備特別工具或化學劑，家中香料櫃裡常見的卡宴辣椒粉（Cayenne pepper）或許就能派上用場。
Daily Meal報導，兔子、松鼠、鹿，以及大部分哺乳類動物，都不喜歡辣椒素，辣椒的氣味再加上引起灼熱感的化學物，就能發揮驅逐作用。卡宴辣椒也能驅趕許多昆蟲，因此採收時，果實不會有啃咬的痕跡。
想利用卡宴辣椒粉防止動物入侵花園，最簡單的方法就是將辣椒粉撒在想保護的植物根部周圍，和花園的整個邊界。每隔幾天需要使用大約四分之一杯的辣椒粉，但實際用量會根據花園大小，以及下雨和風吹的頻率而定；或者也可以製作辣椒噴霧，每一加侖的水加入2大匙辣椒粉，混合均勻後，直接噴灑在植物上。
不過辣椒粉無法驅逐所有野生動物，鳥類對辣椒素免疫，所以可能要尋找其他方案。需要注意的是，卡宴辣椒可能導致動物咳嗽和暫時性失明，如果想找其他天然的驅蟲方法，還有許多方法，例如在植物周圍迷迭香和百里香等香草來驅趕黃蜂，或在植物周圍擠些檸檬汁驅趕螞蟻，以及利用大蒜趕走蒼蠅。
因為辣椒素和辣味氣味會讓兔子、松鼠、鹿等多數哺乳類感到不適，也能驅趕部分昆蟲，進而降低啃咬和入侵的機會。 最簡單是把辣椒粉撒在植物根部周圍與花園邊界；也可將1加侖水加入2大匙辣椒粉製成噴霧，直接噴在植物上。 它無法驅逐所有野生動物，鳥類對辣椒素免疫；此外，辣椒粉可能讓動物咳嗽甚至暫時性失明，使用時需留意安全。
精華 FAQ
因為辣椒素和辣味氣味會讓兔子、松鼠、鹿等多數哺乳類感到不適，也能驅趕部分昆蟲，進而降低啃咬和入侵的機會。
最簡單是把辣椒粉撒在植物根部周圍與花園邊界；也可將1加侖水加入2大匙辣椒粉製成噴霧，直接噴在植物上。
它無法驅逐所有野生動物，鳥類對辣椒素免疫；此外，辣椒粉可能讓動物咳嗽甚至暫時性失明，使用時需留意安全。
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