我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州阿帕契軍用直升機墜毀 兩陸軍官兵喪生

張穎穎發文控汪小菲背著大S「視訊裸聊」：內容不堪入目

花園害蟲除不完？廚房常見一香料也能派上用場

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
想以天然方式驅趕花園害蟲，不妨試試家中常見的卡宴辣椒粉。辣椒粉示意圖，與本新聞無...
想以天然方式驅趕花園害蟲，不妨試試家中常見的卡宴辣椒粉。辣椒粉示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Diana Polekhina）

AI摘要

文章摘要整理：

花園若常遭害蟲或小動物侵擾，可用廚房常見的卡宴辣椒粉作為天然驅避法，撒布或噴灑都能發揮效果，但對鳥類無效。

種菜是一件勞心勞力的工作，從整地、播種、澆水到仔細除草，每個環節都得花上不少時間照料，如果辛苦栽種的蔬果經常受到惱人害蟲與小動物侵擾，不免讓人煩惱。想對付這些惱人的「不速之客」，不一定要準備特別工具或化學劑，家中香料櫃裡常見的卡宴辣椒粉（Cayenne pepper）或許就能派上用場。

Daily Meal報導，兔子、松鼠、鹿，以及大部分哺乳類動物，都不喜歡辣椒素，辣椒的氣味再加上引起灼熱感的化學物，就能發揮驅逐作用。卡宴辣椒也能驅趕許多昆蟲，因此採收時，果實不會有啃咬的痕跡。

想利用卡宴辣椒粉防止動物入侵花園，最簡單的方法就是將辣椒粉撒在想保護的植物根部周圍，和花園的整個邊界。每隔幾天需要使用大約四分之一杯的辣椒粉，但實際用量會根據花園大小，以及下雨和風吹的頻率而定；或者也可以製作辣椒噴霧，每一加侖的水加入2大匙辣椒粉，混合均勻後，直接噴灑在植物上。

不過辣椒粉無法驅逐所有野生動物，鳥類對辣椒素免疫，所以可能要尋找其他方案。需要注意的是，卡宴辣椒可能導致動物咳嗽和暫時性失明，如果想找其他天然的驅蟲方法，還有許多方法，例如在植物周圍迷迭香和百里香等香草來驅趕黃蜂，或在植物周圍擠些檸檬汁驅趕螞蟻，以及利用大蒜趕走蒼蠅。

精華 FAQ

  • 因為辣椒素和辣味氣味會讓兔子、松鼠、鹿等多數哺乳類感到不適，也能驅趕部分昆蟲，進而降低啃咬和入侵的機會。

  • 最簡單是把辣椒粉撒在植物根部周圍與花園邊界；也可將1加侖水加入2大匙辣椒粉製成噴霧，直接噴在植物上。

  • 它無法驅逐所有野生動物，鳥類對辣椒素免疫；此外，辣椒粉可能讓動物咳嗽甚至暫時性失明，使用時需留意安全。

上一則

日男外商工作高年薪 目睹同事「被拍肩消失」秒提離職

延伸閱讀

好市多乾燥羊肚菌不到15美元 華人曝超鮮煮湯食譜：買過最值得的商品

好市多乾燥羊肚菌不到15美元 華人曝超鮮煮湯食譜：買過最值得的商品
好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯

好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯
芒果核、玉米芯別急著丟...多種廚餘能再長成蔬菜 或自製天然肥料

芒果核、玉米芯別急著丟...多種廚餘能再長成蔬菜 或自製天然肥料
水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升

水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升

熱門新聞

旅程結束後別急著丟棄登機證，之後還可能派得上用場，丟棄紙本登機證時也要注意，建議以安全方式銷毀避免個資外洩。登機證示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Aibek Skakov ）

下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途

2026-08-05 19:25
酪梨是一種非常百搭的食材，無論做成味噌湯或餃子等日常料理，都能充分享受濃郁綿密的口感。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ivan Vi）

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

2026-08-06 22:25
近期網友票選最喜愛的「軍裝美男」，左為「九門」陳偉霆、右為「這一秒過火」張凌赫。(取材自豆瓣)

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

2026-08-07 20:25
網友指稱美國餐飲消費減少，主因是外食太貴加上小費增加。示意圖，非新聞當事者。(路透)

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

2026-08-09 20:25
很多人做炒蛋時會加牛奶，但名廚波登和貝潘炒蛋時都不加任何液體，因為會稀釋蛋的味道。炒蛋示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Alfredo Alvarado）

炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感

2026-08-09 22:25
買冷凍蝦時建議不要買被厚厚冰霜覆蓋或凍成一大團的蝦子，因為那代表蝦子的存放方式不當。冷凍蝦示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@ Deane Bayas ）

買冷凍蝦看到1跡象快放回去 蝦肉恐又老又柴

2026-08-08 22:25

超人氣

更多 >
汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天
最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問
陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子
中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習

中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習
別再靠死薪水 3星座「第二收入曲線」正在成形

別再靠死薪水 3星座「第二收入曲線」正在成形