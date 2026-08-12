網評近期最愛10部陸劇 陳偉霆「九門」衝上第四、冠軍無愧高顏值組合

微博網友票選「近期最愛的劇」TOP10，左為「九門」、右為「天才，女友」。（取材自豆瓣）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 微博票選近期最愛陸劇，張凌赫王楚然新作奪冠。

微博票選近期最愛陸劇，張凌赫王楚然新作奪冠。 重點二： 陳偉霆回歸《九門》衝上第4，民國氛圍獲好評。

陳偉霆回歸《九門》衝上第4，民國氛圍獲好評。 重點三：榜單題材多元，甜寵、復仇、探險與虐戀並列。

近期陸劇市場新作不斷，現代愛情、民國冒險及古裝權謀等題材輪番登場。根據搜狐報導指出，微博 網友票選「近期最愛的劇」TOP10，陳偉霆主演的「九門」憑藉選角與民國氛圍位居第四，侯明昊「雀骨」拿下第二；張凌赫 、王楚然主演的「這一秒過火」雖然口碑兩極，仍靠高顏值組合及狗血虐戀奪得冠軍。

第十名：「主角」

張嘉益、劉浩存主演的「主角」並非市場常見的甜寵或古裝偶像劇，而是以秦腔名伶憶秦娥跨越半世紀的藝術生涯為主線。女主角從放羊女孩走進劇團，歷經人際競爭與人生波折，最終憑藉刻苦努力成為舞台上的主角。

該劇原著曾獲茅盾文學獎，並由張藝謀監製。作品集結多位實力派演員，人物群像完整，既有爭奪角色的明爭暗鬥，也有溫暖互動及逆境翻身的情節。豆瓣開出8.1分，成為榜單中專業評價相當突出的一部作品。

第九名：「御廷謠」

吳謹言、陳哲遠主演的「御廷謠」原名「江山為聘」，故事以孤女孟廷輝科考入仕為起點。她與新帝英寡聯手平定沙州官匪，進京後又憑藉智謀洗清冤屈、進入察聞院，兩人在調查各方陰謀的過程中逐漸產生感情。

該劇開場僅用數集便完成男女主角相識、結盟及女主人設建立，節奏明快、爽感充足。部分細節雖經不起深入推敲，但吳謹言再度展現駕馭大女主角色的能力，喜愛「延禧攻略」、「墨雨雲間」風格的觀眾，仍可從中獲得熟悉的追劇體驗。

第八名：「南部檔案」

「南部檔案」由張新成、丁禹兮搭檔，可視為「盜墓筆記」系列外傳。故事將背景移至民國初年的南洋，以秘密探員張海鹽、張海蝦調查離奇事件為主線，並牽扯出軍閥利用劇毒植物「黃昏草」散播陰謀，以及神祕大船「南安號」背後的祕密。

作品開篇節奏快速，成功建立恐怖、奇幻又帶有喜劇色彩的氛圍，整體風格與「九門」存在相似之處。對喜愛志怪、探險及帶有懸疑色彩題材的觀眾而言，具備一定吸引力。

第七名：「天才，女友」

田曦薇與胡一天主演的校園劇「天才，女友」描述不擅長交際的天才少女林知夏，進入高中後與陽光學霸江逾白成為同桌。兩人從競爭走向互助，逐漸產生情愫，卻因江逾白母親捲入詐騙案而被迫分離。

兩位主演組成的「長腿CP」原本備受期待，實際播出後評價卻較為普通。部分觀眾認為兩人的成熟氣質與校園角色存在落差，劇情及人物設定也略顯懸浮，整體迴響未能超越胡一天的「致我們單純的小美好」或田曦薇的「如此可愛的我們」。

第六名：「莫離」

白鹿、丞磊主演的「莫離」結合先婚後愛與大女主復仇元素。葉府長女葉璃嫁入衰敗的定王府，與雙腿殘疾的定王墨修堯成婚；兩人表面維持平靜，實際上各自策畫復仇，並在彼此試探與合作中逐漸改變關係。

該劇由「三生三世十里桃花」導演林玉芬執導，畫面古韻及整體美感受到肯定。不過，故事節奏相對平緩，缺乏接連出現的高潮與強烈轉折，因此追劇吸引力不如白鹿過去主演的「長月燼明」及「寧安如夢」。

第五名：「野狗骨頭」

宋威龍、張婧儀主演的「野狗骨頭」主打沒有血緣關係的兄妹虐戀。陳異與苗靖因父母相識而成為家人，從最初充滿敵意，到經歷家庭變故後被迫相依為命，感情也逐漸超越原有界線，卻又因一場縱火案迎來轉折。

作品由曾執導「何以笙簫默」、「王子變青蛙」的導演操刀，感情拉扯與曖昧氛圍處理細膩，也避免一味撒糖造成的懸浮感。雖然狗血情節與戲劇高潮較少，未必符合偏愛強節奏作品的觀眾口味，但整體製作品質及情感鋪陳仍獲得不錯評價。

第四名：「九門」

繼2016年「老九門」後，陳偉霆時隔多年再度飾演「張大佛爺」張啟山，並與曾舜晞、陳瑤等演員展開全新冒險。故事描述長沙風雲再起，張啟山聯手吳老狗、霍仙姑及九門眾人，共同踏入一場充滿危險的奇局。

作為系列續篇，「九門」沒有出現明顯品質崩落，民國氣氛與詭譎奇幻色彩均有呈現。陳偉霆、曾舜晞及陳瑤等主要演員被認為與角色相當契合，配角群表現也維持水準，使該劇成為2026年暑期檔少數兼具熱度與正面評價的作品。

第三名：「百花殺」

孟子義、何與主演的「百花殺」改編自重生小說，劇版將設定調整為「一體雙魂」，但仍保留重生復仇的故事框架。劇情圍繞隱藏實力的太子蕭華雍與守衛西北的朝寧郡主沈汐和展開，兩人因賜婚產生交集，並在複雜朝局中攜手守護天下。

該劇節奏適中，融合復仇打臉、多方勢力鬥爭及一女多男的情感糾葛。開場或許不算驚豔，但隨著人物關係與權力布局逐漸展開，男角之間各懷心思的互動也增加追劇黏著度，讓作品後續表現漸入佳境。

第二名：「雀骨」

侯明昊與新生代演員艾米主演的「雀骨」以先婚後愛為主軸，描述靖安王府世子蕭無衣與被迫嫁入王府的側妃謝嘉魚，共同破解身世謎團、對抗朝堂陰謀，最終從契約夫妻發展為生死相守的知己。

部分觀眾認為，該劇製作質感與妝造布景不夠細膩，視覺效果也不如侯明昊先前的「入青雲」唯美。不過，劇情推進流暢，男女主角之間的火花受到肯定，作為不需過度追究邏輯的輕鬆下飯劇，仍成功吸引一批固定觀眾。

第一名：「這一秒過火」

冠軍由張凌赫、王楚然主演的民國虐戀劇「這一秒過火」拿下。故事描述軍閥幼子慕容清嶧與任素素曾有一段青澀愛情，分離多年後，任素素再次出現，身分卻已變成慕容清嶧的準大嫂，兩人在試探、拉扯及家族糾葛中愛恨交織。

微博網友票選「近期最愛的劇」TOP10，圖為「這一秒過火」。（取材自豆瓣）

該劇採取近似短劇的強情節風格，刻意放大身世祕密、錯位關係及虐戀衝突，成功創造話題，但口碑呈現明顯兩極。批評者認為導演未能營造應有的民國唯美氛圍，為追求快節奏而讓敘事顯得破碎，整體質感亦不如張凌赫先前的「逐玉」。不過，張凌赫與王楚然的高顏值組合仍具號召力，即使評價不算突出，依然憑藉高熱度與CP魅力登上榜首。