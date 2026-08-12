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數千萬人仰望天空 罕見日落日全食現身歐洲 夕陽幾乎消失

編譯周辰陽／即時報導
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8月12日，歐洲地區發生日全食，西班牙認為是最佳觀賞地點之一。(路透)
8月12日，歐洲地區發生日全食，西班牙認為是最佳觀賞地點之一。(路透)

日食12日始於俄羅斯偏遠的北極地區，隨後沿弧形路徑橫越西歐大部分地區。從英國到義大利北部，夕陽光芒幾乎完全遭月球遮蔽，歐洲部分地區在白晝陷入黑暗，氣溫隨之下降，鳥兒也突然安靜下來。數千萬人仰望天空，共同見證這令人驚嘆的一刻。

▲ 影片來源：YouTube＠Diario AS（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

衛報報導，日食自古便會引發驚嘆、恐懼與敬畏，這次也讓歐洲各地素不相識的人們聚在一起。最熱門的觀賞地點包括格陵蘭冰島、西班牙及葡萄牙一小片地區，數百萬當地居民與數千名全球遊客湧入日食帶，觀賞月球完全遮住太陽的日全食

人們從海陸空湧往冰島，觀賞該國72年來首次日全食。由於擔心雲層遮蔽視線，創紀錄的31艘郵輪航行在冰島西部外海，為約5萬3000名乘客及船員爭取最佳視野。島上也舉辦多項日食主題活動，包括冰島藝人碧玉（Björk）主持的全天音樂節。

美國太空總署（NASA）也利用WB-57高空飛機追蹤月球陰影，獲NASA資助的團隊則發射氣球，研究突然陷入黑暗及降溫對大氣造成的影響。

西班牙被認為是最佳觀賞地點之一。官員估計，可能多達600萬人湧入寬約200公里、從西北部拉科魯尼亞（A Coruña）延伸至地中海馬約卡島（Mallorca）的日食帶。逾45萬名遊客甚至遠從加拿大、澳洲等地趕來，搭乘火車、巴士及露營車穿梭各地，尋找理想位置。日食前數小時，駛離馬德里及巴塞隆納的主要幹道已出現交通壅塞。

西班牙帕倫西亞（Palencia）12日觀測到日全食。(美聯社)
西班牙帕倫西亞（Palencia）12日觀測到日全食。(美聯社)

一名與姊妹從巴西前去的女子表示，原本安排的車被取消，尋求搭便車也無人回應，兩人只好搭乘3小時巴士、20分鐘計程車，再徒步兩小時，終於抵達事先選定的地點。

西班牙伊比利航空公司（Iberia）則安排特別包機，在約1萬公尺高空直播太陽、月球與地球排列成一直線的時刻。航空公司說：「有些航班帶我們前往新的目的地，另一些則讓我們從不同角度看世界。」

馬德里天文館天文學家兼科學傳播者岡薩雷斯（César González）一早便離開馬德里，前往西班牙北部一處田野觀賞日食。他形容這是「一次壯觀的體驗」，並說：「如果沒有親身經歷，根本無法形容看見日食是什麼感覺。」

突尼西亞民眾觀賞日全食。(歐新社)
突尼西亞民眾觀賞日全食。(歐新社)

岡薩雷斯解釋日食造成的影響時說：「在光天化日之下，光線會突然變暗，甚至能看到天空中最明亮的星星。全食開始時，氣溫會下降好幾度。如果身處田野、周圍有動物，牠們的行為往往也會改變。鳥兒停止鳴叫，因為牠們以為夜晚降臨。這一切會持續幾分鐘，這次約為1分45秒。」

歐洲太空總署候補太空人賈西亞（Sara García Alonso）說：「這是我一生中見過最美麗的景象之一，讓我起雞皮疙瘩。」一旁的太空人阿爾瓦雷斯（Pablo Álvarez Fernández）也說：「我曾聽過許多次描述，但實際景象遠比預期更加美麗。」

精華 FAQ

  • 日食12日始於俄羅斯偏遠的北極地區，之後沿弧形路徑橫越西歐大部分地區，從英國到義大利北部都能見到夕陽幾乎被月球遮蔽的景象。

  • 格陵蘭、冰島、西班牙及葡萄牙部分地區最受矚目，數百萬居民與全球遊客湧入日食帶。冰島還迎來72年來首次日全食，吸引31艘郵輪前往海上觀測。

  • 全食時白晝會短暫變暗、氣溫下降，鳥兒也會停止鳴叫。NASA派出WB-57高空飛機追蹤月影，並由資助團隊發射氣球，研究黑暗與降溫對大氣的影響。

日全食 格陵蘭 冰島

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