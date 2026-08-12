亞馬遜會員狂推「水煮蛋神器」 免計時還超好剝殼
亞馬遜會員熱推Evoloop快速煮蛋機，強調免計時、免守爐火即可做出半熟到全熟雞蛋，還能讓剝殼更容易。
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亞馬遜會員熱推Evoloop快速煮蛋機，強調免計時、免守爐火即可做出半熟到全熟雞蛋，還能讓剝殼更容易。
家政達人瑪莎史都華曾在一支2021年的TikTok影片裡說，她想吃完美水煮蛋時就要有完美水煮蛋，她接著示範用帶蓋單柄深鍋和蒸盤在爐子上蒸雞蛋，這也是她最喜歡的烹飪雞蛋方式，水煮開後只要四分鐘就能完成，但亞馬遜的會員們發現一種無需爐灶也不用計時器就能煮蛋的工具。
▲ 影片來源：TikTok＠Martha Stewart（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
Eating Well報導，一名網友說，Evoloop快速煮蛋機（Evoloop Rapid Egg Cooker）徹底省去把水燒開和不停盯著爐子的麻煩，另一名網友形容這台機器操作簡單，絕不會出錯，幾分鐘就能做出符合自己口味的完美雞蛋。
無論喜歡何種熟度的雞蛋，這款煮蛋機都能輕鬆蒸出完美雞蛋且不用計時器。只要用量杯加水到加熱盤，量杯上有標示「半熟」（soft-boiled）、「中熟」（medium- boiled）和「全熟」（hard-boiled）刻度，接著加熱盤就會開始蒸蛋，直到水完全蒸發，完全不用等水燒開或是小心翼翼地把蛋放到蒸盤中。為了更安全，量杯還內建了一個小針，可以在烹飪前刺破雞蛋的較寬的一端，這有助於防止雞蛋破裂，讓剝殼更輕鬆。
很多人買了這台機器後大讚剝殼變得更輕鬆，很快就能獲得一顆完整的水煮蛋，一名網友說，即使是通常很難剝殼的新鮮雞蛋，用這款煮蛋器剝殼也輕而易舉。其他人則是稱讚這台煮蛋機只要設定好後就可以不用管的設計，也有人對機器自動斷電的設計感到滿意，沒有用計時器也不用擔心把蛋煮壞，甚至忘記爐子上在煮蛋而引發恐怖後果。
Evoloop快速煮蛋機蒸雞蛋的時間在8至20分鐘，具體時間取決於想要的熟度。機器還附有兩個水煮蛋盤和一個歐姆蛋盤，歐姆蛋盤可以在15分鐘或更短的時間煮熟蛋，還能自己加切碎的菜或醬料。
由於機器的自動化功能，機器煮蛋的時間完全不需照看，可以利用這段時間準備一天的工作、準備其他餐點或休息放鬆，且機器可拆洗的配件都可以放入洗碗機清洗，因此收拾工作不會很累人。
喜歡吃蛋又想輕鬆煮蛋的人，可以趕快把這台機器加到購物車中，有顧客說錯過這台機器太久，希望自己多年前就購入。
▲ 影片來源：TikTok＠lindakitchen8（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
因為它能省去燒水、守爐和計時的麻煩，按熟度加水後就會自動蒸蛋，做出來的雞蛋穩定又好剝殼。 使用時只要用量杯加水到對應刻度，再把蛋放入機器，裝置會依水量蒸煮直到蒸發完畢，對應半熟、中熟或全熟。 它有內建刺蛋針可減少裂蛋、讓剝殼更容易，也附水煮蛋盤和歐姆蛋盤，部分配件可放入洗碗機清洗。
精華 FAQ
因為它能省去燒水、守爐和計時的麻煩，按熟度加水後就會自動蒸蛋，做出來的雞蛋穩定又好剝殼。
使用時只要用量杯加水到對應刻度，再把蛋放入機器，裝置會依水量蒸煮直到蒸發完畢，對應半熟、中熟或全熟。
它有內建刺蛋針可減少裂蛋、讓剝殼更容易，也附水煮蛋盤和歐姆蛋盤，部分配件可放入洗碗機清洗。
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