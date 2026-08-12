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亞馬遜會員狂推「水煮蛋神器」 免計時還超好剝殼

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亞馬遜上販賣的一台快速煮蛋機讓人能輕鬆快速煮出想要的熟度的蛋，被網友大讚是煮蛋神...
亞馬遜上販賣的一台快速煮蛋機讓人能輕鬆快速煮出想要的熟度的蛋，被網友大讚是煮蛋神器。水煮蛋示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Elena Leya）

AI摘要

文章摘要整理：

亞馬遜會員熱推Evoloop快速煮蛋機，強調免計時、免守爐火即可做出半熟到全熟雞蛋，還能讓剝殼更容易。

家政達人瑪莎史都華曾在一支2021年的TikTok影片裡說，她想吃完美水煮蛋時就要有完美水煮蛋，她接著示範用帶蓋單柄深鍋和蒸盤在爐子上蒸雞蛋，這也是她最喜歡的烹飪雞蛋方式，水煮開後只要四分鐘就能完成，但亞馬遜的會員們發現一種無需爐灶也不用計時器就能煮蛋的工具。

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▲ 影片來源：TikTok＠Martha Stewart（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

Eating Well報導，一名網友說，Evoloop快速煮蛋機（Evoloop Rapid Egg Cooker）徹底省去把水燒開和不停盯著爐子的麻煩，另一名網友形容這台機器操作簡單，絕不會出錯，幾分鐘就能做出符合自己口味的完美雞蛋。

無論喜歡何種熟度的雞蛋，這款煮蛋機都能輕鬆蒸出完美雞蛋且不用計時器。只要用量杯加水到加熱盤，量杯上有標示「半熟」（soft-boiled）、「中熟」（medium- boiled）和「全熟」（hard-boiled）刻度，接著加熱盤就會開始蒸蛋，直到水完全蒸發，完全不用等水燒開或是小心翼翼地把蛋放到蒸盤中。為了更安全，量杯還內建了一個小針，可以在烹飪前刺破雞蛋的較寬的一端，這有助於防止雞蛋破裂，讓剝殼更輕鬆。

很多人買了這台機器後大讚剝殼變得更輕鬆，很快就能獲得一顆完整的水煮蛋，一名網友說，即使是通常很難剝殼的新鮮雞蛋，用這款煮蛋器剝殼也輕而易舉。其他人則是稱讚這台煮蛋機只要設定好後就可以不用管的設計，也有人對機器自動斷電的設計感到滿意，沒有用計時器也不用擔心把蛋煮壞，甚至忘記爐子上在煮蛋而引發恐怖後果。

Evoloop快速煮蛋機蒸雞蛋的時間在8至20分鐘，具體時間取決於想要的熟度。機器還附有兩個水煮蛋盤和一個歐姆蛋盤，歐姆蛋盤可以在15分鐘或更短的時間煮熟蛋，還能自己加切碎的菜或醬料。

由於機器的自動化功能，機器煮蛋的時間完全不需照看，可以利用這段時間準備一天的工作、準備其他餐點或休息放鬆，且機器可拆洗的配件都可以放入洗碗機清洗，因此收拾工作不會很累人。

喜歡吃蛋又想輕鬆煮蛋的人，可以趕快把這台機器加到購物車中，有顧客說錯過這台機器太久，希望自己多年前就購入。

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▲ 影片來源：TikTok＠lindakitchen8（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 因為它能省去燒水、守爐和計時的麻煩，按熟度加水後就會自動蒸蛋，做出來的雞蛋穩定又好剝殼。

  • 使用時只要用量杯加水到對應刻度，再把蛋放入機器，裝置會依水量蒸煮直到蒸發完畢，對應半熟、中熟或全熟。

  • 它有內建刺蛋針可減少裂蛋、讓剝殼更容易，也附水煮蛋盤和歐姆蛋盤，部分配件可放入洗碗機清洗。

雞蛋 亞馬遜 水煮蛋

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